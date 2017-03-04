Могерини в парламенте Сербии встретили пророссийскими лозунгами

Глава европейской демократии Федерика Могерини заявила, что не смущена поведением группы депутатов, устроивших шум в ходе ее выступления в парламенте Сербии.

Депутаты сербской оппозиции в пятницу во время выступления Могерини шумели, стучали по столам и скандировали: "Сербия, Россия, нам не нужен Евросоюз!".

"Я несколько раз бывала в трудных ситуациях в парламенте, и не будем наивными — это вопрос политики. Я полагаю, что, может быть, некоторые мои собеседники не готовы к тому, что я могу принять такую политическую конфронтацию. Это политика. Нелегко быть грубым по отношению к женщине, но таков политический антураж и проявление разных подходов к пути, на который встала Сербия", — заявила Могерини журналистам после переговоров с сербским премьером Александром Вучичем.

Она выразила надежду, что послание о европейском пути Сербии, которое хотела донести, было слышно в парламенте, несмотря на шум. "Послание, которое я хочу донести, и я надеюсь, что вы его могли слышать, несмотря на шум в парламенте, это то, что мы осознаем, что Сербия определилась за путь в Евросоюз, и мы полагаем, что это выше политики отдельных партий, и что именно это в интересах сербского народа", — сказала Могерини.

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Вучич, со своей стороны, выразил сожаление в связи с инцидентом в парламенте, заявив, что депутаты имеют право выражать свою волю любым способом, но что в данном случае можно было это сделать по-другому и более прилично.

Могерини в эти дни находится в турне по странам балканского региона. В частности, в среду она выступала перед полупустым парламентом Черногории, так как оппозиция отказалась прервать бойкот посещения парламентских заседаний. Глава европейской дипломатии заявляла о своем "огорчении" в связи с этим фактом.