На выборах президента Сербии побеждает премьер Вучич - exit poll

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. На выборах президента Сербии с результатом 58,1% побеждает премьер-министр Сербии Александр Вучич. Об этом свидетельствуют данные exit poll, опубликованные агентством Ipsos Strategic.

На втором месте находится бывший омбудсмен Сербии, юрист по образованию Саша Янкович с 13,8%. На третьем месте — политик-пародист студент Лука Максимович под псевдонимом Любиша Прелетачевич-Белый с результатом 9,3%.

Результаты exit poll будут обновляться по мере поступления новой информации с избирательных участков.

Всего в выборах, состоявшихся в воскресенье, участвуют 11 кандидатов. Для победы в первом туре необходимо набрать более половины голосов избирателей. В противном случае через две недели пройдет второй тур с участием двух наиболее популярных кандидатов.

Президент Сербии избирается сроком на пять лет. Действующий президент Томислав Николич, имеющий право на второй мандат, не участвует в выборах из-за потери поддержки правящей Сербской прогрессивной партии.

Ранее сообщалось, что на выборах в Армении лидирует правящая Республиканская партия с 46%.