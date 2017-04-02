В Сербии в воскресенье пройдут президентские выборы

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Президентские выборы состоятся в Сербии в воскресенье.

Напомним, президент Сербии избирается на основе всеобщего и равного избирательного права на свободных и прямых выборах путем тайного и личного голосования сроком на пять лет.

Согласно Закону о выборах президента Республики Сербия правом избирать и быть избранным президентом обладают совершеннолетние дееспособные граждане Сербии.

Президентские выборы назначаются председателем Народной Скупщины (парламента).

Выборы назначаются за 90 дней до истечения срока полномочий президента республики таким образом, чтобы они были завершены в течение ближайших 60 дней после их назначения.

При этом если мандат президента продлевается в связи с введением военного или чрезвычайного положения, то выборы назначаются таким образом, чтобы они были проведены не позднее трехмесячного срока с момента отмены военного или чрезвычайного положения. Если президент досрочно прекращает исполнение полномочий, то выборы президента назначаются так, чтобы они были проведены не позднее окончания трехмесячного срока со дня такого прекращения полномочий. В этом случае голосование по выборам президента должно пройти не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней со дня его назначения.

Организуют и обеспечивают проведение выборов Республиканская избирательная комиссия и избирательные комитеты. Члены Республиканской избирательной комиссии и их заместители избираются на четыре года, а члены избирательных комитетов и их заместители – на время проведения выборов.

Кандидаты на должность президента Сербии могут быть выдвинуты политическими партиями, зарегистрированными на день опубликования решения о назначении выборов, коалициями политических партий и группами граждан. Группа граждан формируется путем заключения письменного соглашения между не менее чем 10 избирателями.

Выдвижение кандидата должно быть поддержано не менее чем 10 тысячами избирателей путем подписания специально предусмотренного документа о поддержке выдвижении кандидата на должность президента.

Избиратель, подписывая этот документ, в обязательном порядке вносит в него свои имя, фамилию и идентификационный номер избирателя. При этом запрещается сбор подписей избирателей на их рабочем месте или при иных обстоятельствах, когда на избирателя может быть оказано давление с целью принудить его подписать документ в поддержку выдвижения кандидата. Избиратель может своей подписью поддержать только одного кандидата. Объединение, выдвигающее кандидата на должность президента, назначает специально уполномоченных лиц, ответственных за сбор подписей избирателей.

Письменный документ о выдвижении кандидата на должность президента вносится в Республиканскую избирательную комиссию не позднее чем за 20 дней до дня выборов.

Объединение, выдвинувшее кандидата на должность президента, вправе отозвать выдвижение кандидата до дня утверждения Республиканской избирательной комиссией списка кандидатов на выборах президента республики. Если же кандидата на должность президента выдвинула коалиция политических партий, то выдвижение считается отозванным только после того, как последняя политическая партия этой коалиции в письменной форме отзовет свое предложение.

Если кандидат выдвинут группой граждан, то выдвижение считается отозванным только после того, как письменное заявление об отзыве подпишет большинство избирателей или такое их количество, которое было предусмотрено для этой процедуры в соглашении о создании группы граждан. Кроме того, кандидат может по собственной инициативе снять свою кандидатуру до дня утверждения списка кандидатов на пост президента Сербии.

Республиканская избирательная комиссия утверждает список кандидатов на выборах президента республики не позднее, чем за 15 дней до дня выборов и публикует его в Официальном вестнике Республики Сербия на следующий день после утверждения. Порядковый номер каждого кандидата в списке определяется путем жеребьевки в присутствии представителя кандидата.

В день выборов, избирательные участки открываются в 7.00 утра и закрывается в 20.00.

Голосование проводится на избирательных участках в Сербии, а также на избирательных участках за рубежом, организованных в дипломатических представительствах Сербии.

В ходе голосования избиратели обводят в кружок порядковый номер перед именем кандидата, за которого голосуют. Избиратель может голосовать только за одного кандидата.

Республиканская избирательная комиссия оглашает результаты выборов в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, протокол о результатах выборов публикуется в Официальном вестнике Республики Сербия.

Избранным на пост президента республики считается кандидат, набравший большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При этом количество избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу бюллетеней, опущенных избирателями в урны для голосования.

Если в первом туре ни один из кандидатов не получит большинства голосов избирателей, принявших участие в голосовании, то в течение 15 дней с момента первого проводится второй тур голосования. День повторного голосования (проведения второго тура) определяет своим решением Республиканская избирательная комиссия, это решение публикуется в Официальном вестнике Республики Сербия. Повторное голосование проводится в нерабочий день.

Во втором туре участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей в первом туре. Однако во втором туре могут принять участие и более двух кандидатов – в случае если более двух кандидатов делят между собой первое и второе место по итогам первого тура голосования.

При проведении второго тура избранным на пост президента республики считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов избирателей. Однако если же и во втором туре кандидаты наберут одинаковое количество голосов избирателей, то в течение 15 дней проводится повторное голосование на тех же условиях.

Если в период между первым и вторым туром голосования один из кандидатов, вышедших во второй тур, утратит избирательное право, то проводятся новые выборы.