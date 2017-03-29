Выборы в Германии: радикалы идут по лестнице, ведущей вниз — спецкор

TOBIAS SCHWARZ / AFP

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В Германии началась серия региональных выборов и избирательных кампаний, которая закончится 24 сентября во время общенациональных парламентских выборов.

В понедельник, 27 марта, избирательная кампания регионального парламента прошла на федеральной земле Саар.

Вся серия выборов может привести к смене канцлера Германии, поэтому выборам уделяют очень большое внимание. Если до дня выборов партия Ангелы Меркель ХДС и партия ее главного конкурента Мартина Шульца СДПГ шли почти на одном уровне, то по итогам подсчета голосов, у Меркель все же откупорили шампанское. Партия канцлера вышла далеко вперед: 40% голосов против 30% у главного конкурента — СДПГ.

Подробнее о выборах в Германии сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы журналист из Берлина Карл Куяс-Скрижинский.

Можно ли проецировать эти результаты выборов в Сааре на общегосударственный уровень и говорить, что это первое поражение СДПГ?

— Нет, вы знаете, я считаю, что любые земельные выборы в ФРГ нельзя проецировать полностью на всю Германию по одной простой причине, потому что у каждой земли есть свои определенные тенденции, свои определенные характеристики.

В Сааре победила ХДС в первую очередь потому, что Аннегрет Крамп-Карренбауер, премьер земли, действительно провела очень хорошую работу, электорат был ею полностью доволен. И это под конец просто вылилось в ее победу.

Интересно, действительно, то, что победа оказалась даже более, можно сказать, знаменательной, чем ожидалось. Прогнозировалось порядка 35-36 процентных пунктов, а у ХДС оказалось 40. Но, в принципе, это зависит вот именно только от земельных характеристик.

Хочется понимать, вокруг каких вопросов крутится избирательная кампания? В частности, отличается ли риторика избирательной кампании на общегосударственном уровне и на местных уровнях при выборах в местные парламенты?

— Само собой разумеется, да. В ФРГ как федеративной стране играют очень большое значение вопросы вот именно земельного уровня, вот как произошло, допустим, в том же Берлине во время последних выборов.

Допустим, ситуация в Берлине абсолютно другая, чем ситуация в Сааре. Конечно, в первую очередь играют такие вопросы как безработица или экономическое положение, создание новых рабочих мест и тому подобное.

Но если, допустим, на федеральном уровне, вопросы будут, конечно, касаться также и внешней политики, и общефедерального бюджета и тому подобное, то в земельном варианте там больше всего проецируется именно на то, что происходит в самой земле.

Допустим, в Сааре это информатика или сталелитейная промышленность, угольная добыча, керамика. Именно поэтому "зеленые" не прошли в парламент, потому что им всегда было очень сложно в Сааре, потому что с темами "зеленых" трудно пойти против, допустим, ХДС, которая поддерживает, как и социал-демократическая партия Германии, угольную добычу или сталелитейную добычу и тому подобное.

Северный Рейн, Вестфалия, станет одной из тех земель, где следующий тур региональных выборов. Как вы считаете, учтут ли в СДПГ свои ошибки? И есть ли уже какие-то прогнозы немецких СМИ, кто здесь может стать лидером?

— По большому счету, у СДПГ никаких больших ошибок не было. Единственная ошибка, которую, допустим, можно им вменить, это было то, что они понадеялись слишком сильно на так называемый эффект Шульца, потому что да, на общефедеральном уровне СДПГ именно выросло очень сильно, получило определенный приток новых членов в партию. Можно сказать, что они немножко почили на лаврах.

Но то, что эффект Шульца тоже сыграл свою роль в Сааре, с этим невозможно спорить. Ошибки, скорее всего, будет больше снова уделено внимания именно земельным проблемам, а Шульц и его фигура, его эффект будут играть вспомогательный эффект.

Но, само собой разумеется, главный сигнал для СДПГ – это то, что просто на эффекте Шульца, на новой фигуре, харизматичной фигуре и тому подобное, нельзя строить полностью и рассчитывать полностью на победу.

В Сааре в местный парламент попала также "Альтернатива для Германии", праворадикальная популистическая сила. Но в то же время результаты ее достаточно низкие – всего 6%. О чем это свидетельствует?

— Мы снова говорим вот именно о земельных различиях. АДГ, "Альтернатива для Германии", очень сильно отличается, допустим, от общегерманской АДГ. Был даже определенный момент, когда АДГ в Сааре практически потребовала от общефедерального АДГ не идти на выборы и тому подобное. То есть разница в риторике очень сильная.

И если, допустим, в восточных землях, в центре в АДГ действительно очень большое количество ультра-правых радикалов, практически неонацистов и тому подобное, немного другая ситуация особенно в старых западных землях, в том же Сааре, или, допустим, в Северной Вестфалии. Там тоже нужно делать эти различия. Там АДГ более отшлифована. Там абсолютно другие лозунги, по большому счету.

Что же касается входа в парламент, с нуля получить более шести процентных пунктов — это тоже абсолютно неплохой результат. Но он снова указывает на то, что АДГ сейчас находится по лестнице, ведущей вниз. Потому что проблема беженцев и тема беженцев как таковая постепенно сейчас сходит на нет, она продолжает существовать, но она не является такой кардинальной, как еще несколько месяцев назад.

И в зависимости от того, как будет развиваться эта ситуация, как будет развиваться ситуация экономическая и много других факторов, это все повлияет вот именно на общегерманские выборы и на их результат.

Напомним, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что от консультации с Меркель зависит, как Трамп будет выходить на встречу с Путиным.