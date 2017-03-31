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    Культура

    Солист System of a Down стал наблюдателем на выборах в Армении

    (обновлено: )21
    Фронтмен System of a Down призвал на YouTube подписать петицию "Справедливость в Армении", к которой присоединились армянские деятели культуры из ряда стран. В петиции говорится о необходимости реформ в республике и борьбы с коррупцией.
    Американский певец армянского происхождения, лидер группы System of a down Серж Танкян
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина. Вокалист известной американской группы System of a Down Серж Танкян стал официальным наблюдателем на парламентских выборах в Армении, сообщила на своей странице в Facebook канадская актриса Арсине Ханджян.

    Подсчет голосов на выборах в Армении. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Армении на низком старте

    По ее сообщению, музыкант перед этим пройдет в Ереване специальный курс.

    "Сегодня мы, члены инициативы "Справедливость в Армении", приняли участие в курсах "Гражданин наблюдатель" и уже являемся официальными наблюдателями", — написала Ханджян.

    Она опубликовала фотографию с Танкяном, а также со своим мужем, канадским режиссером и сценаристом Атомом Эгояном, который также получил разрешение на осуществление наблюдательной миссии.

    Ранее Танкян выступил с призывом присоединиться к нему, а также к армянским активистам для помощи в наблюдении за парламентскими выборами.

    Фронтмен рок-группы System of a Down также призвал на YouTube подписать петицию "Справедливость в Армении", к которой присоединились армянские деятели культуры из ряда стран. В петиции говорится о необходимости реформ в республике и борьбы с коррупцией.

    facebook.com/ArsineeKhanjian/
    Солист System of a Down стал наблюдателем на выборах в Армении

    Президент Армении Серж Саргсян в декабре 2016 года подписал указ о назначении выборов в парламент на 2 апреля. Это будут первые выборы после конституционной реформы, предусматривающей переход к парламентской форме правления по истечении срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. За места в Национальном собрании поборются девять политических сил — четыре партии и пять блоков.

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