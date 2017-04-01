Карасев: досрочные выборы в Раду помогут вывести страну из кризиса

У Украины есть лишь три выхода из тупика, одним из которых является проведение досрочных парламентских выборов, считает политический эксперт Вадим Карасев.

"Я считаю, что у нас есть только три выхода из того тупика, той деградации, в которую мы вползаем. Первое – дальнейшая хаотизация и деградация. Этот хаос будет только нарастать. Второе – это диктатура или авторитаризм. Будучи просвещенными автократами, мы сможем вывести страну из кризиса. И третий вариант – это перевыборы", — заявил Карасев в эфире телеканала NewsOne.

Также политолог прокомментировал ситуацию с восстановлением в должности генерального прокурора Украины Виктора Шокина и заявил, что с ним поступили очень некрасиво, учитывая его длительную и эффективную работу в прокуратуре.

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"Он работал там более 40 лет, начиная от следователя. А закончил тем, что от него фактически отказались. Возможно, поэтому человек считает, что он заслуживает на лучший отход на пенсию", — пояснил свою точку зрения Карасев.

По его словам, эта ситуация сложилась именно так, потому что в Украине не выполняют свои обязанности как прокуратура, так и Кабинет министров.

"Все нестабильно, потому что не исполняются функциональные обязанности Кабмином и прокуратурой, которая превратилась в пиарагентство. То есть вот эта вся нестабильность, не функциональность и пиар – провоцирует эту всю конспирологию", — считает эксперт.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает против досрочных парламентских выборов, поскольку, по его мнению, они минимум на год остановят реформы в стране.