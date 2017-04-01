В Армении наступил "день тишины" перед выборами в парламент

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Запрет на предвыборную агитацию перед парламентскими выборами вступил в силу в Армении в субботу. Выборы пройдут в воскресенье, 2 апреля.

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Согласно Избирательному кодексу республики, 31 марта в 24.00 по местному времени (23.00 по Киеву) истек отведенный законом срок предвыборной агитации, стартовавшей 5 марта. Избирателю дается право без какого-либо давления извне обдумать, кому он отдаст свой голос на выборах. На представление своих программ и взглядов политическим силам было отведено 27 дней.

Выборы в Национальное собрание Армении пройдут 2 апреля и станут первыми после принятия поправок в Конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоится только по пропорциональной системе. В 13 избирательных округах Армении сформированы более 2 тысяч избирательных участков. Общее число избирателей составляет более 2,5 миллиона человек. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов. Порога явки на выборах нет.

В выборах примут участие пять партий — правящая Республиканская партия Армении, "Свободные демократы", "Армянское возрождение", Армянская революционная федерация Дашнакцутюн и Коммунистическая партия, а также четыре блока — "Елк" (Исход), "Царукян", "Оганян-Раффи-Осканян", Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК). "Свободные демократы" и "Елк" выступают за углубление отношений с Западом, выход из ЕАЭС и развитие отношений с ЕС. Остальные партии и блоки ориентированы в основном пророссийски.

Социологические опросы свидетельствуют об абсолютном лидерстве РПА и блока "Царукян". По прогнозам Всероссийского центра изучения общественного мнения, во взвешенном рейтинге партий от числа тех, кто пойдет на выборы и определился с предпочтениями с учетом выдвинутых кандидатов, РПА наберет 44%, блок "Царукян" — 36%. Еще три–четыре партии балансируют на грани преодоления барьера.

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За выборами будут следить свыше 28 тысяч местных наблюдателей и более 640 зарубежных наблюдателей из шести общественных организаций — Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ), Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Содружества независимых государств, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Европейского парламента.

Как сообщалось, Украина не прислала в Армению наблюдателей.