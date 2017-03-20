Самолет из Армении с радиоактивным грузом в аэропорту Гомеля имел все документы

КИЕВ, 20 мар – РИА Новости Украина. Самолет из Армении, на борту которого в Гомеле были выявлены радиоактивные вещества, имел все необходимые документы для полета и обслуживания в аэропорту, сообщили агентству Sputnik Армения в гомельском аэропорту.

Об инциденте с иностранным самолетом, на борту которого был обнаружен радиоактивный груз, стало известно в понедельник в ходе встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководством силового блока страны. Президент потребовал расследовать этот инцидента и отметил, что самолет следовал транзитом через республику из Армении в одну из европейских стран. Погранкомитет Белоруссии сообщил, что авиасудно не было пассажирским.

"Самолет летел по заявке, все было оформлено, как положено, и мы приняли его на обслуживание", – сообщил агентству Sputnik начальник службы сервиса аэропорта Гомель Анатолий Кирсанов. Он также сказал, что борт не был пассажирским.

Он пояснил, что в настоящее время гомельский аэропорт является структурным подразделением предприятия "Белаэронавигация", регулярные рейсы он не принимает и не отправляет. При этом Кирсанов не стал уточнять еще какие-либо подробности произошедшего, сославшись на правила безопасности.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что украинские пограничники в киевском аэропорту "Борисполь" изъяли из багажа японца пластмассовые контейнеры с повышенным радиационным фоном, в которых находилась земля, собранная вблизи атомной станции "Фукусима".