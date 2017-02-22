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    Турция ведет себя на Южном Кавказе деструктивно - Минобороны Армении

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    Как сообщил министр обороны Армении Виген Саркисян, Турция отступила от своих принятых на международном уровне обязательств по восстановлению нормальных отношений с Арменией, подписанных в 2010 году в виде протоколов в Цюрихе.
    Государственный флаг Республики Армения
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина. Политика Турции на Южном Кавказе крайне деструктивна, страна изолирует себя от региональных процессов, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Армении Виген Саркисян.

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    "Турция на Южном Кавказе ведет себя крайне деструктивно: она продолжает блокаду Армении, она продолжает отрицать очевидное – факт геноцида армян в Османской империи, она отступила от своих же принятых на международном уровне обязательств по восстановлению нормальных отношений с Арменией, подписанных в 2010 году в виде протоколов в Цюрихе. И своим предвзятым отношением к конфликту в Нагорном Карабахе Турция продолжает эффективно изолировать себя от региональных процессов", — сказал министр.

    Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары. Сложные отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания Геноцида армян 1915 года в Османской империи.

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