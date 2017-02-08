Парламентские выборы в Армении на низком старте

Гамлет Матевосян – Ереван, для РИА Новости Украина

Основные участники намеченных на апрель выборов в Национальное собрание (парламент) Армении должны определиться в течение ближайшей недели. Эксперты полагают, что правящая партия сохранит лидерство в парламенте, но оппозиция готовится к серьезной борьбе.

Эти выборы станут первыми после внесения в Конституцию поправок, принятых на референдуме 6 декабря 2015 года.

Реформированная Конституция предусматривает полный переход к парламентской форме правления уже через год, после истечения второго президентского срока действующего главы государства Сержа Саргсяна. К парламентскому большинству переходит почти вся полнота власти в стране, именно Национальное собрание будет формировать политическую повестку Армении.

Хотя в конце декабря прошлого года президент Армении назначил своим указом парламентские выборы на 2 апреля 2017 года, дата выборов может быть перенесена при взаимном согласии всех участников предвыборного процесса, сообщают РИА Новости.

Ранее оппозиционный Армянский национальный конгресс (АНК) распространил заявление, в котором потребовал перенести дату парламентских выборов на период 21-30 апреля. Президент Саргсян, выступая 27 января на заседании совета возглавляемой им правящей Республиканской партии Армении (РПА), заявил, что не против переноса даты выборов, однако порекомендовал подождать, когда станут известны все их участники, чтобы достичь с ними согласия по этому вопросу.

Президент считает, что ничто не помешает перенести выборы всего на несколько дней, и при политическом согласии, юристы могут дать обоснования этому решению, не мешая выборному процессу.

Окончательный список партий и политических блоков, участвующих в выборах, будет определен в течение ближайшей недели, но уже сейчас можно говорить о лидерах гонки.

Несомненный фаворит – Республиканская партия Армении, являющаяся правящей политической силой почти два десятилетия.

"Мы нацелены на формирование большинства в парламенте и не исключаем сотрудничества с другими политическими силами после выборов, в частности, с Армянской Революционной Федерацией Дашнакцутюн (нынешним коалиционным партнером РПА – ред.)", — заявил зампредседателя РПА Армен Ашотян. Он напомнил, что поскольку подписанное коалиционное соглашение не имеет временных ограничений, фактически, по логике оно нацелено и на поствыборный период.

Недавно РПА покинул один из ее ключевых деятелей последних лет – бывший премьер-министр Овик Абрамян. С его уходом в прессе появились прогнозы о возможном оттоке членов партии. В самой РПА этого не опасаются. "После вступления в РПА в ноябре премьер-министра Карена Карапетяна в ряды нашей партии вступили еще 11 тысяч новых членов. РПА принимает и отпускает людей, которые связывают или уже не связывают с ней свою политическую судьбу", — заявил Ашотян.

Лидер партии, президент Саргсян заявляет, что основная задача РПА – подготовка к выборам на высоком уровне. "Мы начинаем с очень хороших позиций, готовы представить обществу, сколь хорошо мы представляем реальные проблемы, стоящие перед нами, у нас есть самые реалистичные и обеспечивающие реальный прогресс программы, и, что самое главное, у нас есть самая жизнеспособная команда", — сказал Саргсян.

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По мнению экспертов, конкуренцию РПА может составить так называемый "Блок Царукяна", названный именем одного из крупнейших армянских предпринимателей Гагика Царукяна.

Он основал в 2004 году и возглавил партию либерального толка "Процветающая Армения". В 2015 году из-за разногласий с президентом Царукян покинул политическую арену: в феврале глава государства подверг резкой критике деятельность предпринимателя, заявив, в частности, что тот как политический деятель стал злом для страны.

В марте того же года Царукян покинул пост лидера партии, предложив на это место кандидатуру депутата парламента Наиры Зограбян, и заявил, что уходит из большой политики. Позднее отношения между ним и президентом республики нормализовались.

Менее месяца назад Царукян принял решение участвовать в парламентских выборах, обосновав это внутренними и внешними вызовами, а также общественным заказом на его возвращение в политику.

По мнению руководителя департамента политических исследований Института Кавказа Сергея Минасяна, Царукяну уготована роль "конструктивной оппозиции", которая будет играть по правилам и решать сразу две задачи: ослабление политической напряженности и "переток" голосов, которые могли бы получить более опасные с точки зрения властей политические силы и радикальная оппозиция.

Политтехнолог Карен Кочарян уверен, что Царукян, позиционируя себя "невластным центристом", несомненно, наберет голоса, но точно не отберет их у власти. По данным СМИ, в "Блок Царукяна" могут войти партии "Процветающая Армения", "Армянское общенациональное движение", Социал-демократическая партия "Гнчакян" и малоизвестное общественное движение "Единство".

В прессу постоянно вбрасывается информация о контактах с "Блоком Царукяна" другого предвыборного альянса, в который входят экс-министры обороны Сейран Оганян и иностранных дел Вардан Осканян, и который, согласно публикациям в прессе, аффилирован со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

В этом альянсе объединились партии — "Консолидация" во главе с Осканяном, "Третья Республика", возглавляемая Оганяном и Виктором Даллакяном, занимавшим до недавнего времени пост замруководителя администрации президента, Демократическая партия Армении Арама Саркисяна, который перед распадом СССР был первым секретарем ЦК Коммунистической партии Армении. Позднее к этому блоку присоединились "Объединение "Национальное самоопределение" Паруйра Айрикяна и Народная партия Тиграна Карапетяна, а также ряд общественных организаций.

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Примечательно, что входящие в блок силы придерживаются различных внешнеполитических взглядов. Осканян в бытность главой МИД выступал за комплементаризм при сохранении союзнических отношений с Россией, Оганяна прочили в генеральные секретари ОДКБ, Саркисян выступает за тесные отношения с Москвой, а бывший советский диссидент Айрикян, просидевший долгие годы в тюрьме и лишенный советского гражданства, выступал с жесточайшими антироссийскими заявлениями. Совсем недавно он возглавлял акцию протеста у российского посольства и заявлял, что Москва не является союзником Еревана, а он "как гражданин Армении не нуждается в таком союзнике".

Эксперты считают, что негативный бэкграунд этого блока, связанный с пребыванием некоторых его лидеров во власти, будет компенсирован острой критикой властей. В частности, экс-глава минобороны Оганян уже заявил, что "если не изменить эту сегодняшнюю порочную систему мирным путем, посредством выборов, то завтра мы встанем перед опасностью переворотов или кровавых революционных потрясений".

Откровенно оппозиционной силой, участвующей в парламентских выборах, является блок, названный его создателями "Елк" (Исход). В этот альянс входят три партии — "Гражданский договор" депутата парламента Никола Пашиняна, "Светлая Армения" еще одного парламентария Эдмона Марукяна и "Республика" Арама Саркисяна – бывшего премьер-министра и младшего брата убитого в октябре 1999 года террористами главы правительства Вазгена Саркисяна.

Один из основателей этого блока Марукян утверждает, что их цель – мирная смена власти в Армении посредством парламентских выборов. "Мы объединились и предлагаем выход из сложившейся тупиковой ситуации", — заявляет Марукян.

Альянс вступает в предвыборную борьбу под лозунгом "Выбор, Перемены, Победа". "Правящий режим отобрал у армянского народа мечту, украв надежду на будущее. Мы намерены вернуть ее", — заявляет еще один из лидеров блока Пашинян. По его мнению, шансы на победу "Исхода" велики.

Внешнеполитические взгляды лидеров блока можно назвать проевропейскими. Эксперты допускают вероятность преодоления альянсом предусмотренного для блоков семипроцентного барьера благодаря харизме Пашиняна.

Шанс преодолеть установленный уже для партий пятипроцентный барьер есть у "Армянского возрождения" (бывшая "Оринац еркир") во главе с экс-спикером парламента Артуром Багдасаряном, в основном за счет широко разветвленной сети территориальных организаций, и Армянской Революционной Федерации "Дашнакцутюн" (АРФД) — традиционной исторической партии, имеющей свой постоянный электорат.

Ожидается, что вне блоков на выборы пойдут возглавляемый первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном Армянский национальный конгресс, а также прозападная партия "Свободные демократы".

Вместе с тем, эксперт по политическим и избирательным технологиям Армен Бадалян считает, что предвыборные альянсы не имеют общей идеологии, у них есть единственная цель – преодоление проходного барьера.

"Что касается альянсов, они больше похожи на неудачные попытки демонстрации силы, чем на реальные союзы, поскольку обычно альянсы формируются между равнозначными силами. Сегодня на политическом поле есть несколько сил, и создаваемые альянсы напоминают поиски бродяг на политическом поле, нацеленные на прохождение в парламент", — сказал Бадалян.

По его мнению, в первую очередь возможность оказаться в парламенте имеют Республиканская партия Армении и "Блок Царукяна". Шансы остальных пройти в парламент составляют 50 на 50.