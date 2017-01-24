Геращенко: досрочные выборы в ВР - это возврат в сферу влияния РФ

"Досрочные парламентские выборы в Украине — это будет прямой возврат в сферу влияния Российской Федерации. Начат целый ряд позитивных реформ. Начиная от Prozoro? заканчивая повышением минимальной заработной платы, усиление Нацгвардии, Службы безопасности, полиции, эти реформы должны закончиться, чтобы люди увидели результаты этих реформ", — сказал нардеп в эфире канала "112 Украина".

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Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что спецслужба предотвратила покушение на депутата Рады, однако на кого конкретно, он не сообщил. По словам главы СБУ, двое подозреваемых в исполнении покушения задержаны, они являются ранее судимыми гражданами Украины. Преступление планировалось с применением самодельного взрывного устройства. Позднее Геращенко сообщил, что покушение планировалось на него.