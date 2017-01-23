Геращенко: покушение на меня и убийство Шеремета готовили в РФ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады ("Народный фронт"), член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что покушение на него готовили в России.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что спецслужба предотвратила покушение на депутата Рады, однако на кого конкретно, он не сообщил. По словам главы СБУ, двое подозреваемых в исполнении покушения задержаны, они являются ранее судимыми гражданами Украины. Преступление планировалось с применением самодельного взрывного устройства. Позднее Геращенко сообщил, что покушение планировалось на него.

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"На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористический акт убийства известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года был нацелен и реализован из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации", — сказал Геращенко на пресс-конференции в понедельник.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".