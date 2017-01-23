Геращенко отказался выступать в телеэфире после критики зрителей

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко ("Народный фронт") отказался от участия в программе "20/22" на телеканале NewsOne после того, как узнал, что большинство телезрителей в эфире назвали информацию о покушении на него "пиаром". Об этом сообщила ведущая Юлия Литвиненко.

Сначала нардеп опаздывал, но ведущие надеялись на его визит.

В ходе программы зрителям и посетителям сайта был поставлен вопрос: "Кому выгодно устранение Геращенко?", на который предлагались два ответа — "внутреннему врагу" и "внешнему врагу".

"Покушение выгодно именно внутреннему врагу, — сказал зритель из Запорожья (опрос также проводился в прямом эфире — Ред.). — Может, кто-то кому-то на хвост наступил. Никому он не нужен там, в России. (…) Я считаю, что здесь третий вариант — инсценировано это все".

На уточнение ведущего Василия Апасова, зачем это было сделано, зритель ответил: "Замылить очи нам" (ответ на видео с 4:00).

"Геращенко по пути на NewsOne передумал ехать, когда услышал такие мнения, "циничные" мнения, по его словам, наших зрителей. Они поставили под сомнение этот факт покушения. Сейчас мало информации, и я бы не хотела, чтобы мы винили наших телезрителей. Но на самом деле они опирались на факты, которые слышали, видели. Однако их мало, чтобы сделать выводы", — сообщила Литвиненко.

Юлия Литвиненко несколько раз призывала Геращенко вернуться в студию, чтобы "установить хронологию событий". "Мы же здесь не суд", — подчеркнула ведущая.

Еще один зритель из города Черкассы, отвечая на аналогичный вопрос, заявил: "Это третий вариант. Я даже не буду обсуждать, кому выгодно — внутреннему или внешнему врагу. Он никому не нужен. Я просто объясню, для чего ему это надо. Есть святая троица как (министр внутренних дел Арсен) Аваков, Геращенко и (советник главы МВД Зорян) Шкиряк. Рейтинги "Народного фронта" ниже нуля. Это чистой воды пиар и все" (ответ на видео с 18:55).

На момент написания новости на сайте телеканала проголосовали 196 человек, из которых первый вариант (устранение Геращенко выгодно внутреннему врагу) выбрали 91% участников опроса, а второй — 9%. Первый ответ преобладает и у телезрителей.

"Я думаю это пиар стопроцентный", — согласился зритель из Харькова (ответ на видео с 34:15).

Выпуск программы полностью:

Антон Геращенко был приглашен на телеканал, чтобы дать комментарии по поводу его пресс-конференции относительно покушения на него, которая состоялась днем в понедельник.

В субботу глава СБУ Василий Грицак заявил, что подконтрольное ему ведомство предотвратило покушение на депутата Верховной Рады, однако на кого конкретно, не сообщил. По словам главы СБУ, двое подозреваемых в непосредственном исполнении покушения задержаны, они граждане Украины, ранее были судимы. Преступление планировалось с применением самодельного взрывного устройства.

В понедельник советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что Служба безопасности в субботу предотвратила покушение на Антона Геращенко. Он также написал, что попытка покушения на нардепа была из-за его поддержки сайта "Миротворец" и антироссийской деятельности.

Сам Геращенко заявил, что покушение на него готовили в РФ. По его словам, следователи считают, что на 99,9% террористический акт убийства известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года "был нацелен и реализован из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации".