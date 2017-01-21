СБУ: в Киеве предотвращено покушение на депутата Рады

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины предотвратила покушение на депутата Верховной Рады. Об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак, но имя депутата глава СБУ не назвал.

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"Сегодня утром я доложил президенту Украины о предотвращении сотрудниками Службы безопасности Украины резонансного преступления в городе Киеве. В частности, вчера сотрудниками СБУ раскрыто, задокументировано и на этапе исполнения прекращено покушение на жизнь государственного деятеля Украины – народного депутата Украины", — сказал Грицак на брифинге в субботу.

По его словам, операция по физической ликвидации депутата планировалась, готовилась и контролировалась якобы с территории России.

Грицак заявил также о возможной причастности к этому спецслужб РФ.

Напомним, в ночь на субботу, 21 января, в Днепровском районе Киева застрелили адвоката.