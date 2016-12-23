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Путин: убийство посла - это покушение на РФ и на отношения с Турцией

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Убийство российского посла в Турции (68)

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Путин подчеркнул, что трагедия с послом не помешает развитию российско-турецких отношений: "Нет, не помешает, потому что мы понимаем важность и значение российско-турецких отношений, будем всячески стремиться к тому, чтобы их развивать".
Двенадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
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КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство посла РФ в Анкаре Андрея Карлова является покушением на Россию, а также на российско-турецкие отношения.

Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Похороны убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова

"Это было, прежде всего, покушением на Россию, на российско-турецкие отношения. Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые стремились навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение: мне кажется, что все возможно, и проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию — носят глубокий характер", — сказал Путин на итоговой пресс-конференции в Москве.

По его словам, сейчас было бы неправильным "переводить на кого-то стрелки" и кого-то в чем-то обвинять.

"Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает, потому что мы понимаем важность и значение российско-турецких отношений, будем всячески стремиться к тому, чтобы их развивать", — констатировал российский лидер.

Вооруженное нападение на российского посла произошло в понедельник на открытии выставки в турецкой столице. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение под видом охранника. В результате полицейской операции он был уничтожен.

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