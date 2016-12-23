"Нормандский формат" по Украине работает вяло - Путин

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что "нормандский формат" по Украине не демонстрирует сверхэффективности, передает РИА Новости.

"Нормандский формат, он действительно не демонстрирует такой сверхэффективности, и остается только сожалеть о том, что он работает так вяло, но другого нет. И я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена", — сказал Путин.

"Если мы утратим этот механизм, этот инструмент, то ситуация будет деградировать и довольно быстро, чего бы не хотелось", — добавил президент.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 15 сентября 2016 года, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в его нарушении.