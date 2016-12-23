Путин: хотелось бы добиться, чтобы Донбасс не считал ВСУ оккупантами

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что хотелось бы добиться того, чтобы на Донбассе не считали украинскую армию оккупантами, сообщает РИА Новости.

"Хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стране, вот о чем нужно думать", — заявил Путин, отвечая в ходе ежегодной пресс-конференции на вопрос украинского журналиста, не "останутся ли русские оккупантами для украинцев" после ухода президента РФ на пенсию.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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