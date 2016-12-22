Гражданская панихида по убитому послу РФ в Турции

Участие в церемонии прощания приняли президент РФ Владимир Путин, для которого гибель посла, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, была "эмоционально очень тяжелой новостью". Пришли проститься с Карловым глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, дипломаты, родственники и близкие.

Отпевание дипломата, который, по словам многих российских и турецких государственных деятелей, внес огромный личный вклад в развитие отношений двух стран, совершит в Храме Христа Спасителя лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вооруженное нападение на высокопоставленного российского дипломата произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. В России назвали произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".