Конфликт на Донбассе. Обмен пленными должен быть "всех на всех" - Путин

КИЕВ, 23 дек – РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обмен пленными между Киевом и Донбассом должен проводиться по формуле "всех на всех", без исключений, которые сейчас делает, по его мнению, украинская сторона.

"Мы делаем все для того, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. Чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В свое время президент (Украины Петр) Порошенко высказал идею обмена "всех на всех", и я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой "всех на всех" стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса", — сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Москве, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что эти детали заключаются в том, что "все лица, удерживаемые на Донбассе, украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно". "Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема", — отметил российский президент.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 15 сентября 2016 года, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в его нарушении.