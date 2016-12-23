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Конфликт на Донбассе. Обмен пленными должен быть "всех на всех" - Путин

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Большая пресс-конференция Владимира Путина (11)

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Президент РФ напомнил, что Петр Порошенко ранее высказал идею обмена "всех на всех". По его словам, он разделяет мнение украинского лидера, но "некоторые детали" не устраивают представителей Донбасса.
Двенадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 23 дек – РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обмен пленными между Киевом и Донбассом должен проводиться по формуле "всех на всех", без исключений, которые сейчас делает, по его мнению, украинская сторона.

Двенадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Первые кадры с пресс-конференции Путина

"Мы делаем все для того, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. Чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В свое время президент (Украины Петр) Порошенко высказал идею обмена "всех на всех", и я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой "всех на всех" стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса", — сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Москве, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что эти детали заключаются в том, что "все лица, удерживаемые на Донбассе, украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно". "Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема", — отметил российский президент.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 15 сентября 2016 года, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в его нарушении.

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