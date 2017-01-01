Прогноз астролога на 2017 год: на Порошенко будет покушение, но он выживет

Беседовала Елена Астрахович – Одесса, для РИА Новости Украина

Прогнозам политиков и политологов сегодня в народе уже слабо верят. Слишком непредсказуема наша нынешняя "верхушка", чтобы логическим путем предсказывать ее шаги.

В преддверии нового года попробуем предсказать перспективы Украины и Одессы с помощью астрономии. Сегодня мы беседуем с президентом Одесского астрологического клуба Надеждой Кологривовой.

Итак, год 2016 закончился. Закончатся ли вместе с ним наши проблемы? Что мы оставляем в прошлом и чего нам ждать от нового 2017 года?

— На самом деле, все глобальные процессы переустройства страны и мира в целом мы пока еще в прошлом не оставили. Да в 2017 будет легче, но эта легкость бытия начнется только со второй половины года. Первая половина запомнится, можно сказать — закрытием последних дверей. У нас проявятся и потребуют разрешения такие ситуации, о которых мы раньше даже не подозревали. Это касается как каждого индивидуально, так и страны в целом. 2016 год был годом глобальных опасений и ожиданий. Всего приходилось добиваться с большим трудом. В следующем году все будет наоборот. Будет казаться, что цель близка, что мы движемся вперед все быстрее. А на деле – это будет бег на месте. И проблемы будут нарастать. Такую пробуксовку заметят, прежде всего, люди дела – бизнес. Энергии для свершений много, а результатов "ноль". Вплоть до конца мая 2017 года мы будем продолжаться отрабатывать старые долги.

В своем интервью в начале 2016-го вы говорили, что нынешний декабрь-январь могут оказаться крайне опасными для президента Порошенко, вплоть до угрозы жизни? Эта угроза остается или звезды смилостивились?

— Угроза действительно существует. Прежде всего, потери популярности у народа и доверия со стороны бывших партнеров. Порошенко, скорее всего, останется президентом страны, но вероятно ему придется полностью сменить свой ближний круг. Причем уже зимой 2017. В это же время возможно покушение на его жизнь. Или же крайне тяжелое заболевание. Но, так или иначе, Порошенко выживет.

Самым тяжелым из зимних месяцев для Украины и ее народа станет февраль. Солнце входит в Водолей. В такие периоды у нас всегда назревают перемены. И все что связано с президентом и его окружением придется на этот месяц. К смене политической верхушки добавится еще и процесс реструктуризации банковской сферы. Для Украины в целом весь следующий год пройдет под эгидой поиска новых партнеров и новых инвестиций. Особенно первая половина года, до 24 августа. Но определенная стабилизация в экономике и в политике будет достигнута уже весной. И деньги западные партнеры нам все равно дадут.

Будут ли все эти процессы обновления власти связаны с парламентскими выборами, которые ряд политологов предрекали уже весной 2017-го?

— Нет. Вероятность того, что выборы будут весной крайне мала. Изменения в верхах будут происходить подспудно, не разрушая систему. Народных бунтов не будет. По крайней мере, масштаба Майдана. С 5 марта вступает в силу ретроградная Венера. Она притупит все общественные проявления негатива. Люди будут погружены в свои проблемы, в основном материальные. Кстати, на начало марта, возможно, придется какое-то политическое или дипломатическое решение, принятое ближайшими восточными соседями Украины. Скорее всего — Россией. Оно будет продиктовано внутренними переменами в этой стране. Для Украины это решение будет не особо выгодным, но придется согласиться.

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Ну, а все-таки, парламентские выборы в 2017-м будут?

— Да, но скорее всего осенью. Весной у нас и без них будет много проблем. Кроме того, чтобы эти выборы были результативными и привели к реальному обновлению страны, их точно нужно проводить не раньше осени. В таком случае у нас появится перспектива быстрого роста в дальнейшем. А если все-таки выборы пройдут весной (10% вероятности такого существует), то они ничего существенно не изменят.

А как изменится в следующем году ситуация в зоне АТО? Как долго еще нам ждать мира?

— На самом деле все планеты, которые отвечают за положение дел в зоне АТО, связаны с обманом. Полное прекращения конфликта невозможно, я об этом уже не раз говорила. Интересно, что в течение следующего года может быть обнародована некая порочащая информация, которая касается верховных чиновников, отвечающих за положение дел в АТО. Причем с весьма серьезными последствиями и для них и для страны.

Давайте попробуем заглянуть в более отдаленное будущее. У Украины есть шанс стать процветающей страной в этом десятилетии?

— Конечно. Уже к 2020 году. А первые шаги на пути этого процветания мы сделаем уже в конце 2017-го. Мы почувствуем, что начинаем новую жизнь. Что получили освобождение от проблем, которые мы тянули на себе десятилетиями. "Свобода от, свобода для" — это девиз 2017 года. Но как мы распорядимся этой свободой, зависит от нашего благоразумия. Изменения почувствуют все. Будет происходить прилив энергии, финансов. Почувствует облегчение бизнес. Но все это — не раньше осени 2017 года.

Что сулят звезды Одессе? Конец года у нас был ознаменован сменой кадров в обладминистрации. Как эти процессы скажутся на регионе?

— Если говорить о городе, то здесь весь следующий год будут вестись всевозможные ремонтные работы. Будет реализовано немало перспективных градостроительных проектов. Но Одессу будут все время зажимать в вопросе финансирования. И кроме того сохраняется угроза природных катастроф, в частности землетрясения.

Что касается нового губернатора, то очень символично, что его выбрали в момент прохождения ретроградного Меркурия. Это говорит о том, что он долго не продержится и вряд ли окажется чем-то полезным для жителей региона. В тоже время звезды сулят хорошие перспективы для развития морской отрасли.

И в завершение, Надежда, расскажите, что сулит приходящий год каждому из нас. Каким знакам зодиака в нем повезет больше?

— В этом году повезет Весам и Скорпионам. Постепенно жизнь наладится и у Стрельцов. У Овнов по-прежнему будут возникать неожиданные проблемы. А вот Рыб ожидают большие откровения или даже озарения. Может возникнуть ощущение, что вся предыдущая жизнь была обманом и вот пелена спала. У них вероятны большие изменения в 2017 году. Круче будет только у Львов. Их ожидают большие перемены в социальном статусе и карьере. Остальным знакам можно глобальных жизненных катаклизмов не ожидать.