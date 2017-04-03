О чем пишут в мире: резкий Трамп, новый президент Сербии

РИА Новости Украина

Трамп против КНДР с Китаем или без. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Financial Times сообщил, что предпримет односторонние действия по устранению ядерной угрозы со стороны КНДР, если Китай не увеличит давление на Пхеньян.

Трамп отметил, что обсудит во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином растущую угрозу, исходящую от ядерной программы КНДР.

"Если Китай не собирается решать проблему Северной Кореи, мы займемся ею. Это все, что я скажу вам", – заявил он.

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Издание также отмечает, что Совет национальной безопасности США подготовил перечень мер противодействия угрозам КНДР, а агентство Рейтер сообщило подробности из перечня мероприятий, отметив, что американские чиновники подготовили обзор, который предполагает главным образом введение санкций в отношении Пхеньяна.

Ранее Белый дом сообщал, что Трамп примет Си Цзиньпина в своем поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида 6-7 апреля. Издание New York Times пишет, что подготовкой встречи Трампа и Си Цзиньпина занимается зять президента Джаред Кушнер, целью которого, по данным Washington Post, является расширение и развитие отношений с КНР.

Президентские выборы в Сербии. В воскресенье в Сербии прошли выборы президента. По предварительным данным, премьер-министр Сербии Александр Вучич набирает порядка 55-59% голосов. Оставшиеся 10 кандидатов не набрали более 14% голосов.

Вучич объявил о своей победе на выборах и выразил особую благодарность президенту РФ Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель за поддержку в ходе избирательной кампании. Также он отметил, что Сербия продолжит европейский курс при сохранении дружеских отношений с Москвой и Пекином. Об этом пишут такие западные СМИ, как Deutsche Welle, Zeit, Spiegel, Handelsblatt.

Как отмечают Zeit и Spiegel, победа Вучича соответствует прогнозам.

Трамп ни о чем не жалеет. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Financial Times, что не жалеет о своих сообщениях в микроблоге в Twitter. Он отметил, что если "вы выпускаете сотни твитов, и время от времени у вас выходит дрянь, это не так уж и плохо". Об этом пишут западные СМИ, в том числе Hill, Zeit, Monde.

Также Трамп упомянул свой нашумевший твит о прослушке Бараком Обамой.

"Догадайтесь, что оказывается правдой", – добавил Трамп.

Как отмечает газета Hill, Трамп заявил, что в социальных сетях, в частности, в Facebook, Twitter, Instagram у него широкая аудитория, что позволяет ему "обойти фейковые СМИ" и "нести свою идею в массы".

Проблема Гибралтара. Британские издания (Independent, Guardian, Telegraph, Times) пишут о проблеме Гибралтара, который на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Великобританией и Испанией.

Испания считает его своей территорией, в то время как последние референдумы показали, что гибралтарцы хотели бы остаться в Британии. Вопрос о принадлежности вновь возник после заявления главы МИД Испании в связи с Brexit.

Министр Альфонсо Дастис заявил, что Мадрид не согласится с условиями по выходу Британии из ЕС в случае, если они не будут отвечать интересам "короны" в Гибралтаре. Издание Guardian сообщило, что ЕС намерен по-прежнему поддерживать позицию Испании по территории Гибралтара в ходе переговоров по выходу Великобритании из европейского блока.

Автор одной из колонок издания Independent написал, что переговоры по Brexit становятся скучными, а вопрос по Гибралтару может придать им "остроты". Издания также приводят слова бывшего лидера консервативной партии Великобритании Майкла Ховарда, который сравнил спор по поводу Гибралтара с Фолклендскими островами, которые оспаривали Аргентина и Великобритания, вступившие за них в вооруженный конфликт друг с другом.

Смотритель храма в Пакистане. СМИ (Guardian, Independent, New York Times) пишут о психически больном смотрителе храма в Пакистане, отдельно освещая его объяснение убийств.

Смотритель в пакистанской провинции Пенджаб, задержанный по делу об убийстве 20 прихожан, признался в преступлении и заявил, что совершил его из-за страха за свою жизнь. Инцидент произошел в ночь на пятницу в городе Саргодха пакистанской провинции Пенджаб.

Выжившие рассказали, что смотритель суфийского мавзолея-храма Абдул Вахид по телефону пригласил более 20 человек в храм и принимал их по одному в одной из комнат. Он угощал посетителей едой с неустановленным наркотическим веществом, после этого раздевал их и избивал палкой, а также наносил удары кинжалом.

Издание Guardian отмечает, что полиция отрабатывала несколько мотивов убийства. Один из чиновников сообщил, что задержанный опасался за свою жизнь после того, как два года назад был отравлен объявленный святым мистик.