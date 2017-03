Почти сенсация: Китай намерен покорить мировой рынок вина

РИА Новости Украина

Внутреннее производство вина в Китае падает, снижаются темпы роста импорта вин. Об этом сообщил 9 марта интернет-портал британского ежемесячника The drinks business со ссылкой на китайских топ-менеджеров. Несмотря на это даются прогнозы — к 2020 году Китай станет вторым по величине рынком вина в мире. Такое мнение высказал главный исполнительный директор выставки Vinexpo — ведущей мировой выставочной площадкой в сфере производства вина и алкоголя Гийом Деглизе. Опрошенные Sputnik эксперты не сомневаются в новом прыжке китайского дракона на мировом рынке вина.

Сейчас рынок Китая – четвертый в мире после США, Великобритании и Франции. Рывок на второе место за три года произойдет за счет роста объема розничных продаж вина, как импортных, так и местных, считают эксперты. Рынок вырастет на 39,8 процента, сообщает агентство Синьхуа. Это реальная величина, рост потребления виноградного вина поддерживается социально-экономическим развитием Китая, считает эксперт Центра анализа мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин Cheng Fengying: "Стремительный взлет китайской экономики вызывает непрерывное повышение жизненного уровня населения. Уровень потребления также день ото дня растет. Предъявляются повышенные требования к жизненным стандартам. В последние 10 лет импорт Китаем вина очень значителен, особенно это касается приморских городов, где ВВП на душу населения уже очень высокий. Структура потребления населением также последовательно диверсифицируется, это касается не только появления виноградного вина в потребительской корзине, но и других товаров.



В области алкогольной продукции в традициях китайцев — водка и рисовое вино. Между тем благодаря увеличению степени открытости страны, китайцы вышли в мир, много иностранцев приезжает в Китай. В результате в Китае развивается культура потребления вина. Кроме того, Китай охвачен быстрыми темпами урбанизации, горожане по сравнению с селянами менее консервативные, они легче и быстрее признают новые продукты, в данном случае полезные для здоровья напитки. Так что возможно Китай даже раньше 2020 года уже станет вторым в мире рынком виноградного вина".

Мнение эксперта иллюстрируют последние данные. С 38 миллионов в 2014 году до 48 миллионов в 2016 году выросло число горожан среднего класса, потребляющих вино, по крайней мере, два раза в год. Это 11 процентов от взрослого городского населения в возрасте от 18 до 54 лет.

Согласно данным Международной организации винограда и вина (OIV), Китай занимает вторую позицию в списке стран с самой большой площадью под виноградники. Безусловный лидер – Испания, за Китаем – Франция. В 2015 году Китай стал мировым лидером по производству винограда. За ним – Италия, США и Франция. Ведущим мировым производителем вина остается Италия, за ней – Франция, Испания, США, Аргентина, Австралия. За ними – Китай, при этом он быстро сокращает отставание по этой позиции. Мнение рыночного аналитика Сергея Хестанова: "Это совершенно нормально, поскольку по мере того, как благосостояние населения растет, потребительский спрос смещается в сторону более дорогих товаров. Поскольку вино не является предметом первой необходимости, оно относительно дорого стоит, соответственно за ростом благосостояния китайских граждан растет и потребление вина. Соответственно за ним постепенно подтягивается производство, формируется культура виноделия, поэтому не исключено, что со временем Китай станет заметным представителем винодельческого рынка и, с одной стороны, будет потреблять вино в значимых количествах, с другой стороны его производить". Иван Либерман, facebook Тема запрета на продажу алкоголя ночью снова в числе актуальных

Между тем на рынке вина Китая дают о себе знать и негативные тренды. В частности, при бурном росте потребления уже четыре года подряд падает внутреннее производство вина в Китае. В 2016 году снижение составило 1 %. Об этом сообщил заместитель председателя Китайской ассоциации спиртных напитков и обращения спирта Чжао Юй, Zhao Yu, deputy secretary of China Association for Liquor & Spirits Circulation. Его мнение приводит интернет-портал британского ежемесячника The drinks business со ссылкой на China Food Newspaper.

Правда, рост импорта вина в прошлом году составил, по разным данным, от 15 до 17 процентов по сравнению с предыдущим годом. Рост импорта бутилированного вина был еще выше – на 21,8 процента. В стоимостном выражении он составил 2 миллиарда долларов.

Чжао Юй признает, что импорт выдавливает продукцию местных производителей, однако его доля в ближайшие пять лет не сможет превысить 40 процентов. Сейчас доля китайских вин на рынке стабилизировалась на уровне 70 процентов. Чжао Юй отмечает, что заметно улучшились качество, маркетинг и сеть продаж отечественных вин. Это, в первую очередь, касается вин менее известных брендов второго или третьего эшелона, отмечает Чжао Юй.

В 2016 году Франция сохранила доминирующее положение как основной источник импортных вин в Китае. С середины прошлого года из Уханя и Шанхая в Лион по винному Шелковому пути на регулярной основе стали курсировать железнодорожные поездка. Они значительно сократили время доставки в Китай вин марки "Бордо".

Австралия, со своей стороны, использует преимущества зоны свободной торговли с Китаем для роста экспорта вина. В 2016 году рост экспорта австралийского вина в Китай составил 40 процентов в натуральном выражении и 23 процента в стоимостном по сравнению с предыдущим годом. Это сделало китайский рынок вторым экспортным рынком австралийского вина после США.

С начала 2017 года тарифы на импорт австралийских вин снизились до 5,8 процента с 8,4 процента в 2015 году. В начале 2019 года тарифные пошлины будут обнулены, что станет "звездным часом" для продвижения австралийскими виноделами своей продукции. Эксперты не исключают, что австралийское вино может обогнать французское на китайском рынке в ближайшие четыре-пять лет. В настоящее время Франции принадлежит 40 процентов от доли винного рынка Китая, Австралии – 17 процентов, Чили – 9 процентов.

Сегодня китайская винная марка Great Wall входит в мировую топ-10 винных брендов. Компания скупила чилийский бренд Biscottes и французский Château de Viaud. В планах покупка известных винодельческих хозяйств в Калифорнии и Австралии.