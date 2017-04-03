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    Трамп заявил, что жал руку Меркель многократно

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    По словам президента США Дональда Трампа, у него была отличная встреча с канцлером Меркель и он пожал руку около пяти раз, но когда репортер сказал "пожмите ей руку", он этого не слышал.
    Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа
    REUTERS Joshua Roberts

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Financial Times, что провел "отличную" встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и объяснил, почему он не пожал руку канцлеру.

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    REUTERS Jason lee
    Дональд Трамп и Си Цзиньпин: накануне исторической встречи

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    Первая встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом состоялась 17 марта. Во время фотосессии в Белом доме журналисты попросили Трампа и Меркель пожать друг другу руки, но американский президент не отреагировал.

    "У меня была отличная встреча с канцлером Меркель. Я пожал руку около пяти раз, и затем мы сидели на двух стульях. Я полагаю, репортер сказал "пожмите ей руку", я этого не слышал", — сказал Трамп.

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