Трамп заявил, что жал руку Меркель многократно

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Financial Times, что провел "отличную" встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и объяснил, почему он не пожал руку канцлеру.

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Первая встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом состоялась 17 марта. Во время фотосессии в Белом доме журналисты попросили Трампа и Меркель пожать друг другу руки, но американский президент не отреагировал.

"У меня была отличная встреча с канцлером Меркель. Я пожал руку около пяти раз, и затем мы сидели на двух стульях. Я полагаю, репортер сказал "пожмите ей руку", я этого не слышал", — сказал Трамп.