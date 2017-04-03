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    Зять Трампа прибыл в Ирак - СМИ

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    По данным ряда американских СМИ, Джаред Кушнер отправился в Ирак вместе с главой комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом, он хочет своими глазами увидеть эту страну.
    Джаред Кушнер
    wikipedia

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщают, что зять президента США Дональда Трампа и его советник Джаред Кушнер прибыл в Ирак.

    Как сообщил корреспондент телекомпании CNN Джим Акоста, освещающий деятельность главы государства, Кушнер отправился туда вместе с главой комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

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    В свою очередь, агентство Рейтер уточнило, что по словам представителя Белого дома, Кушнер хотел своими глазами увидеть Ирак и выразить поддержку иракскому правительству.

    Ранее сообщалось, что Кушнер будет заниматься модернизацией технологий в министерствах и ведомствах. Он был назначен советником Трампа в марте.

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