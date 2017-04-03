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    Вучич: Сербия продолжит путь в Европу при сохранении дружбы с РФ и Китаем

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    По словам премьера Сербии Александра Вучича, значительное большинство граждан Сербии выступает за продолжение процесса реформ, за продолжение европейского пути Сербии при сохранении традиционной дружбы с Россией и Китаем.
    Председатель правительства Сербии Александр Вучич, лидирующий на выборах президента Сербии, в предвыборном штаб в Белграде
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. Премьер Сербии Александр Вучич, согласно предварительным результатам, побеждающий на прошедших президентских выборах, заявил, что продолжит европейский курс Белграда при сохранении дружеских отношений с Москвой и Пекином.

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    Ранее премьер-министр объявил в избирательном штабе о своей победе на выборах президента страны, прошедших в воскресенье. Он отметил, что выборы показали поддержку граждан проводимому им курсу.

    "Значительное большинство граждан Сербии выступает за продолжение процесса реформ, за продолжение европейского пути Сербии при сохранении традиционной дружбы с Россией и Китаем, за продолжение трудной работы", — подчеркнул Вучич.

    По предварительным данным, Вучич набирает порядка 55-59% голосов, что обеспечит ему победу в первом туре. Всего за пост президента Сербии боролись 11 кандидатов. Никто из соперников премьера, по предварительным данным, не набирает более 14% голосов.

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