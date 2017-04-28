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    Выполнен в срок: забор от мигрантов на границе с Сербией достроен

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    Как отмечается, премьер Венгрии Виктор Орбан добавил, что Евросоюз должен быть настроен менее критично в отношении Турции, так как ЕС зависит от сотрудничества Анкары по вопросу мигрантов.
    Мигранты с Ближнего Востока в Хорватии на границе с Сербией.
    REUTERS Antonio Bronic

    МОСКВА, 28 апр — РИА Новости Украина. Венгрия закончила строительство второго забора от мигрантов вдоль границы с Сербией, передает агентство Рейтер со ссылкой на венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

    Очередь лиц, ожидающих убежища в Германии, на территории Управления здравоохранения и социальных дел в Берлине
    REUTERS Fabrizio Bensch
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    "Он (забор) достигает 155 километров в длину и три метра в высоту, он способен остановить любое количество людей", — приводит агентство слова Орбана.

    Кроме того, премьер добавил, что Евросоюз должен быть настроен менее критично в отношении Турции, так как ЕС зависит от сотрудничества Анкары по вопросу мигрантов. "Мы не должны обращаться с Турцией так, как будто она не является союзником, мы должны выразить должное уважение турецком народу и их президенту", — сказал Орбан.

    Ранее премьер Венгрии сообщал, что забор будет достроен к концу мая.

    В феврале Италия и Ливия заключили соглашение по противодействию нелегальной миграции. В его рамках Италия уже подготовила 90 сотрудников ливийской береговой охраны, а вскоре вернет Ливии десять катеров, которые с 2011 года находились на ремонте на Апеннинах. Их передадут Триполи в конце апреля — начале мая.

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