Выполнен в срок: забор от мигрантов на границе с Сербией достроен

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости Украина. Венгрия закончила строительство второго забора от мигрантов вдоль границы с Сербией, передает агентство Рейтер со ссылкой на венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

"Он (забор) достигает 155 километров в длину и три метра в высоту, он способен остановить любое количество людей", — приводит агентство слова Орбана.

Кроме того, премьер добавил, что Евросоюз должен быть настроен менее критично в отношении Турции, так как ЕС зависит от сотрудничества Анкары по вопросу мигрантов. "Мы не должны обращаться с Турцией так, как будто она не является союзником, мы должны выразить должное уважение турецком народу и их президенту", — сказал Орбан.

Ранее премьер Венгрии сообщал, что забор будет достроен к концу мая.

В феврале Италия и Ливия заключили соглашение по противодействию нелегальной миграции. В его рамках Италия уже подготовила 90 сотрудников ливийской береговой охраны, а вскоре вернет Ливии десять катеров, которые с 2011 года находились на ремонте на Апеннинах. Их передадут Триполи в конце апреля — начале мая.