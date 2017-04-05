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    Фотоленты

    "Слобода говора". Сербию охватили митинги против премьера

    (обновлено: )167
    Многотысячный протест в Сербии тысячи против избрания президентом Вучича
    Многотысячный протест в Сербии тысячи против избрания президентом Вучича
    Многотысячный протест в Сербии тысячи против избрания президентом Вучича
    Многотысячный протест в Сербии тысячи против избрания президентом Вучича
    Многотысячный протест в Сербии тысячи против избрания президентом Вучича
    Многотысячный протест в Сербии тысячи против избрания президентом Вучича
    Многотысячный протест в Сербии тысячи против избрания президентом Вучича
    Многотысячный протест в Сербии тысячи против избрания президентом Вучича
    ANDREJ ISAKOVIC / AFP
    Многотысячный протест в Сербии тысячи против избрания президентом Вучича
    ANDREJ ISAKOVIC / AFP
    Многотысячный протест в Сербии тысячи против избрания президентом Вучича
    ANDREJ ISAKOVIC / AFP
    Многотысячный протест в Сербии тысячи против избрания президентом Вучича
    ANDREJ ISAKOVIC / AFP
    Многотысячный протест в Сербии тысячи против избрания президентом Вучича
    ANDREJ ISAKOVIC / AFP
    Многотысячный протест в Сербии тысячи против избрания президентом Вучича
    ANDREJ ISAKOVIC / AFP
    Многотысячный протест в Сербии тысячи против избрания президентом Вучича
    ANDREJ ISAKOVIC / AFP

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    Акции протеста против руководства Сербии и лично премьер-министра Александра Вучича прошли во вторник в Белграде и крупнейших городах страны. 

    Протестующие собрались в центре Белграда, Нови-Сада, Крагуеваца, Кралево, Суботицы и нескольких менее крупных городов страны. По данным в социальных сетях, в демонстрациях участвовали от нескольких сотен человек в провинциальных городах до нескольких тысяч в столице Сербии.

    Председатель правительства Сербии Александр Вучич, лидирующий на выборах президента Сербии, в предвыборном штаб в Белграде
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На автомате. Премьер Сербии перешел в президенты

    Без митингов и речей толпы со свистками, дудками, флагами и транспарантами прошли по центральным улицам городов, при этом не совершая агрессивных выпадов.

    Подавляющее большинство участников протестного марша — молодежь. Собравшиеся несли плакаты социального "Слобода говора" (в переводе — свобода слова), "Выхожу на улицу сегодня, чтоб не жить на ней завтра" и политического "Голоса из гроба не имел и Слобо (намек на выявленных в избирательных списках несколько ранее умерших лиц и экс-президента Югославии Слободана Милошевича)" характера.

    Демонстранты скандировали речевки и оскорбления в адрес премьера Вучича, победившего на прошедших в воскресенье парламентских выборах с результатом свыше 55% голосов.

    В социальный сетях Сербии распространяется призыв к всеобщему участию и продолжению акции в среду, при этом подчеркивается, что протест должен проходить мирно, без актов вандализма, участников просят "не поддаваться на возможные провокации".

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