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    Зарубежье

    Эхо выборов? Запад пошел в дипломатическую атаку на Сербию

    (обновлено: )22020
    Визиты Маккейна и Габриэля – лишь последствие того, что Сербия и далее придерживается многовекторной политики, с опорой на Вашингтон, Брюссель и Москву, считает политолог Драган Джуканович.
    Государственный флаг Сербии на посольстве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Не успели отгреметь президентские выборы в Сербии, а в Белград уже устремились политические тяжеловесы из США и ЕС: сначала Джон Маккейн, сенатор и, как его назвал в интервью агентству Sputnik сербский политолог Саша Адамович, "министр иностранных дел американского глубинного государства", ну а 12 апреля Сербию посетил шеф немецкой дипломатии Зигмар Габриэль.

    США говорят от лица НАТО, а Германия – от лица членов ЕС, которые хотят вступления Сербии в ЕС, но без Косова. Общий знаменатель тоже есть – сдерживание распространения российского влияния, недаром Маккейн в Белграде выражал обеспокоенность "российским поведением в регионе", а имел он ввиду попытку "переворота" в Черногории при участии небезызвестной "руки Москвы".

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
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    Ну а Габриэль отметил что Германия поддерживает диалог Сербии и Косово, и для ЕС важно, чтобы переговоры Сербии о вступлении в этот союз и переговоры о нормализации отношений с Косово шли параллельно.

    Оба гостя услышали от сербского премьера и избранного президента Александра Вучича, что Сербия намерена и дальше придерживаться военного нейтралитета, ЕС и формата "брюссельских переговоров" с Приштиной. Однако политики явно приезжали не для того, чтобы повторить и услышать некоторое количество общеизвестных истин.

    Душан Пророкович из "Центра стратегических альтернатив" считает, что высокие гости посещают Белград заметно чаще, чем Загреб, Софию, Скопье, Тирану или Подгорицу, и дело здесь не только в том, что Сербия – своего рода остров, окруженный странами НАТО и ЕС.

    "Внешняя политика Сербии отличается от той, которую проводят соседи, и это заметно на примере отношений с Россией, а также на примере Сирии, потому что Сербия – единственное европейское государство, которое откликнулось на призыв России и отправило гуманитарную помощь в 2016 году.

    Считаю, тем самым Белград послал и определенный политический сигнал Асаду. Сербия также является стратегическим партнером Китая в этом регионе, так что все визиты западных политиков имеет целью дальнейшее давление на Сербию, и их можно понимать как попытку инструментализовать внешнюю политику Белграда в интересах НАТО и ЕС", – говорит эксперт.

    Председатель правительства Сербии Александр Вучич, лидирующий на выборах президента Сербии, в предвыборном штаб в Белграде
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Пророкович считает, что Сербия обладает политическими возможностями по сплочению вокруг себя  определенных сил  в Черногории, Республике Сербской и в Македонии и, при поддержке России, укрепить сотрудничество с Болгарией, что  может испортить долгосрочные планы атлантических центров влияния в этой части Европы.

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    "Несмотря на то, что с нами делали последние 20 лет, Сербия не сломлена, а сербский вопрос на Балканах всё-таки не решен так, как его хотело решить НАТО. В новых обстоятельствах, с Россией, как одним из главных полюсов нового многополярного мира, всё это приобретает принципиально новое измерение – отсюда и такое давление на нас. С одной стороны, они хотят, чтобы мы  признали Косово, чем бы узаконили интервенцию НАТО 1999 года против нас. А с другой, это и попытка отдалить нас от России, которая является соперником НАТО в регионе", – заключает Пророкович.

    Иное мнение у политолога Драгана Джукановича. В комментарии Sputnik он отметил, что визиты Маккейна и Габриэля – лишь последствие того, что Сербия и далее придерживается многовекторной политики, с опорой на Вашингтон, Брюссель и Москву.

    "После прихода к власти Трампа американская политика на балканском направлении не меняется. Для них и далее является приоритетом вступление некоторых стран в НАТО. Сейчас в центре их внимания Черногория, и я не вижу, чтобы на Сербию оказывалось значительное давление, чтобы она изменила свою позицию по нейтралитету", – говорит Джуканович.

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