Франция и ФРГ дадут добро на присоединение НАТО к антиигиловской коалиции

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Франция и Германия намерены в четверг, 25 мая, дать согласие на присоединение НАТО к коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

"НАТО как институт присоединится к коалиции. Вопрос в том, является ли это символическим жестом для США. Франция и Германия полагают, что это так", — сообщил один из дипломатов.

Ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что альянс еще не принял решение о необходимости формального вступления альянса в коалицию по борьбе с ИГ, ряд союзников считает это необходимым по политическим и практическим соображениям.

В частности, госсекретарь США Рекс Тиллерсон отмечал, что США хотят формального присоединения НАТО к коалиции.

Также ранее Столтенберг заявил, что НАТО с февраля начало расширять свои усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке, включая проведение собственной подготовки иракских военных.