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    В мире

    Франция и ФРГ дадут добро на присоединение НАТО к антиигиловской коалиции

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    Дипломат сообщил, что НАТО как институт присоединится к коалиции: "Вопрос в том, является ли это символическим жестом для США. Франция и Германия полагают, что это так".
    Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, архивное фото
    RIA News Юрий Абрамочкин

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Франция и Германия намерены в четверг, 25 мая, дать согласие на присоединение НАТО к коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

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    "НАТО как институт присоединится к коалиции. Вопрос в том, является ли это символическим жестом для США. Франция и Германия полагают, что это так", — сообщил один из дипломатов.

    Ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что альянс еще не принял решение о необходимости формального вступления альянса в коалицию по борьбе с ИГ, ряд союзников считает это необходимым по политическим и практическим соображениям.

    В частности, госсекретарь США Рекс Тиллерсон отмечал, что США хотят формального присоединения НАТО к коалиции.

    Также ранее Столтенберг заявил, что НАТО с февраля начало расширять свои усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке, включая проведение собственной подготовки иракских военных.

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