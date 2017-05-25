Фотоитоги 25 мая: митинг против Трампа в Брюсселе, политсила Савченко, G7 и лапша

Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО в новую штаб-квартиру альянса в Брюсселе. Американский лидер, прибывший в бельгийскую столицу, прежде всего, для участия в саммите, ранее в четверг провел в Брюсселе переговоры с главами институтов ЕС и с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Тысячи активистов левого толка устроили Трампу "горячий прием" и провели демонстрацию в центре Брюсселя. Некоторые несли плакаты и транспаранты с оскорблениями в адрес президента США. Они заявили, что поддерживали Трампа, когда тот выступал с критикой НАТО, и теперь разочаровались в главе американского государства.

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Народный депутат Надежда Савченко презентовала свою политическую силу.

13 апреля Савченко создала новую политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

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На Сицилии устроили маскарад. Активисты в больших масках Трампа, Меркель, Макрона, Абэ и других мировых лидеров устроили своеобразный перфоманс, отведав лапши. На Сицилии в пятницу состоится очередная встреча глав государств и правительств стран "большой семерки". На саммите речь пойдет о борьбе с терроризмом и положении в Сирии, Ливии, Северной Корее и ситуации в Южно-Китайском море, а также ситуации в Украине.

Лидеры также обсудят вопросы мировой торговли и глобального потепления.

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