наверх
25.05.201717:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 25 мая: митинг против Трампа в Брюсселе, политсила Савченко, G7 и лапша

    (обновлено: )8
    Тысячи человек вышли в Брюсселе на протестные митинги против НАТО и приезда президента США Дональда Трампа.
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Госгеологии
    Премьер-министр Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко открыли выставку Сделано в Киеве, на которой представлена промышленная продукция столичных производителей.
    Владельцы авто на иностранных номерах перекрыли улицу Грушевского у Верховной Рады в Киеве. Протестующие заявили, что выступают против инициативы президента Украины Петра Порошенко ограничить ввоз авто с польскими и литовскими номерами.
    Тысячи человек вышли в Брюсселе на протестные митинги против НАТО и приезда президента США Дональда Трампа.
    Тысячи человек вышли в Брюсселе на протестные митинги против НАТО и приезда президента США Дональда Трампа.
    REUTERS Christian Hartmann
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    Презентация политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".
    РИА Новости Константин Гришин
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых "лидеров" лапшой.
    REUTERS Tony Gentile
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Вечером в среду на Харьковском шоссе в Киеве расстреляли мотоциклиста, в городе объявлен оперативный план "Перехват", сообщила начальник отдела коммуникации столичного глава Нацполиции Оксана Блищики.
    Пострадавший от полученных огнестрельных ранений скончался.
    Facebook Киев Оперативный
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента.
    REUTERS Paulo Whitaker
    © 2017 The New York Times Company
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ.
    REUTERS Gleb Garanich
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Госгеологии
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Госгеологии.
    Пресс-служба Государственной службы геологии и недр Украины
    Премьер-министр Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко открыли выставку Сделано в Киеве, на которой представлена промышленная продукция столичных производителей.
    Премьер-министр Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко открыли выставку "Сделано в Киеве", на которой представлена промышленная продукция столичных производителей.
    УНИАН
    Владельцы авто на иностранных номерах перекрыли улицу Грушевского у Верховной Рады в Киеве. Протестующие заявили, что выступают против инициативы президента Украины Петра Порошенко ограничить ввоз авто с польскими и литовскими номерами.
    Владельцы авто на иностранных номерах перекрыли улицу Грушевского у Верховной Рады в Киеве. Протестующие заявили, что выступают против инициативы президента Украины Петра Порошенко ограничить ввоз авто с польскими и литовскими номерами.
    vlada.io

    Рекомендуем

    СБУ разоблачила руководство Одесатранспарксервис на систематическом вымогательстве взяток с коммерсантовВ СБУ заявили о вымогательстве руководства одесских парковок17:04 25.05.2017
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр УкраиныОсада Госгеологии. Захват кабинета председателя ведомства16:01 25.05.2017
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУАктивисты показали нардепам "современную украинскую медицину"15:42 25.05.2017
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшойМаскарад на саммите G7: активисты накормили мировых "лидеров" лапшой15:30 25.05.2017
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды СавченкоСавченко презентовала свою политсилу13:58 25.05.2017
    Теракт в Манчестере: террориста подозревают в серийном изготовлении бомб12:08 25.05.2017
    Надежда Савченко в БерлинеСавченко: год на свободе и в большой политике11:56 25.05.2017
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президентаПрезидента - в отставку! Столицу Бразилии охватили массовые беспорядки10:50 25.05.2017
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в КиевеУбийство мотоциклиста в Киеве. Кадры с места ЧП03:58 25.05.2017
    Все фотоленты
    Тысячи человек вышли в Брюсселе на протестные митинги против НАТО и приезда президента США Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО в новую штаб-квартиру альянса в Брюсселе. Американский лидер, прибывший в бельгийскую столицу, прежде всего, для участия в саммите, ранее в четверг провел в Брюсселе переговоры с главами институтов ЕС и с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Тысячи активистов левого толка устроили Трампу "горячий прием" и провели демонстрацию в центре Брюсселя. Некоторые несли плакаты и транспаранты с оскорблениями в адрес президента США. Они заявили, что поддерживали Трампа, когда тот выступал с критикой НАТО, и теперь разочаровались в главе американского государства.

    Читайте также: Спецоперация "Зрада" и другие приключения налоговиков в Киеве

    Народный депутат Надежда Савченко презентовала свою политическую силу.

    13 апреля Савченко создала новую политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

    Смотрите также: Савченко: Визы с РФ – механизм защиты Украины

    На Сицилии устроили маскарад. Активисты в больших масках Трампа, Меркель, Макрона, Абэ и других мировых лидеров устроили своеобразный перфоманс, отведав лапши. На Сицилии в пятницу состоится очередная встреча глав государств и правительств стран "большой семерки". На саммите речь пойдет о борьбе с терроризмом и положении в Сирии, Ливии, Северной Корее и ситуации в Южно-Китайском море, а также ситуации в Украине.

    Лидеры также обсудят вопросы мировой торговли и глобального потепления.

    Читайте также: Санкции против РФ и сирийский капкан для G7

    Ссылки по теме: