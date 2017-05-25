Савченко презентовала свою политсилу

Народный депутат Надежда Савченко презентовала свою политическую силу.

13 апреля Савченко создала новую политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Сегодня исполняется ровно год, как Надежда Савченко, приговоренная ранее к 22 годам колонии в России, вернулась в Украину. В этот же день россияне Александр Александров и Евгений Ерофеев, осужденные в Украине за терроризм, были переданы РФ.

После переговоров в декабре 2016 года с главами самопровозглашенных ДНР Александром Захарченко и ЛНР Игорем Плотницким в Минске Савченко исключили из фракции "Батькивщины" в парламенте и отозвали из состава украинской делегации в ПАСЕ.

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