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    Фотоленты

    Савченко презентовала свою политсилу

    (обновлено: )30820
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Константин Гришин
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Все фотоленты

    Народный депутат Надежда Савченко презентовала свою политическую силу.

    Надежда Савченко в Берлине
    dw.com
    Савченко: год на свободе и в большой политике

    13 апреля Савченко создала новую политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

    Сегодня исполняется ровно год, как Надежда Савченко, приговоренная ранее к 22 годам колонии в России, вернулась в Украину. В этот же день россияне Александр Александров и Евгений Ерофеев, осужденные в Украине за терроризм, были переданы РФ.

    После переговоров в декабре 2016 года с главами самопровозглашенных ДНР Александром Захарченко и ЛНР Игорем Плотницким в Минске Савченко исключили из фракции "Батькивщины" в парламенте и отозвали из состава украинской делегации в ПАСЕ.

    Смотрите также: Савченко: Визы с РФ – механизм защиты Украины

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