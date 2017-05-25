Папа Римский смутил Меланью Трамп вопросом о муже

В ходе встречи с президентом США и его супругой Папа Римский Франциск пошутил про рацион Дональда Трампа. "Чем Вы его кормите? Потицей?", спросил он у Меланьи Трамп, имея в виду традиционный словенский ореховый рулет. Однако первая леди решила, что понтифик говорит о пицце, и ее супруг подтвердил свою любовь именно к этому блюду.

Gервая леди США не сразу поняла вопрос и решила, что он спрашивает ее о пицце. Через несколько секунд она ответила: "Потица? Ах, да".

Потица – это праздничный рулет с орехами, маком, творогом, шоколадом, эстрагоном, луком-пореем и медовыми начинками.

Associated Press пишет, что Папа Римский Франциск является поклонником этого блюда родины Меланьи Трамп – Словении.