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    Папа Римский смутил Меланью Трамп вопросом о муже

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    В ходе встречи с семьей президента США Дональда Трампа в Ватикане папа римский Франциск предположил, что жена президента Меланья готовит мужу традиционное словенское блюдо потицу.
    Видеоканал RT на русском на Youtube

    В ходе встречи с президентом США и его супругой Папа Римский Франциск пошутил про рацион Дональда Трампа. "Чем Вы его кормите? Потицей?", спросил он у Меланьи Трамп, имея в виду традиционный словенский ореховый рулет. Однако первая леди решила, что понтифик говорит о пицце, и ее супруг подтвердил свою любовь именно к этому блюду.

    Gервая леди США не сразу поняла вопрос и решила, что он спрашивает ее о пицце. Через несколько секунд она ответила: "Потица? Ах, да".

    Потица – это праздничный рулет с орехами, маком, творогом, шоколадом, эстрагоном, луком-пореем и медовыми начинками.

    Associated Press пишет, что Папа Римский Франциск является поклонником этого блюда родины Меланьи Трамп – Словении.

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