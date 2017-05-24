О чем пишут в мире: Манчестер после теракта, Трамп обозвал Ким Чен Ына

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РИА Новости Украина

Ответственность за теракт в Манчестере

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека. Полиция Британии назвала 22-летнего Салмана Абеди подозреваемым в осуществлении теракта. Как пишет газета Financial Times, Абеди был вторым из четырех детей семьи из Ливии и родился в Великобритании.

Прожив несколько лет в Лондоне, семья Абеди около десяти лет назад переехала в Манчестер. Как отмечает издание, соседи и друзья семьи Абеди сообщили, что молодой человек происходит из очень религиозной семьи, но за последние несколько лет обратился в радикальный ислам. Британская Times со ссылкой на друга Абеди пишет, что молодой человек несколько дней назад вернулся из Ливии, где мог проходить подготовку в лагере боевиков. Источники издания добавили, что несколько месяцев назад Абеди отрастил бороду, начал носить религиозную одежду и молиться на улице. Полиция и разведслужбы изучают эту информацию. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс в свою очередь сообщил, что американская разведка пока не определила, причастна ли ИГ к теракту в британском Манчестере. "ИГ взяла на себя ответственность за атаку в Манчестере, как это они делают практически при всех атаках. Мы пока не определили, причастны ли они к этому", - приводит издание Hill слова Коутса.

"Критический" уровень угрозы в Британии

Уровень террористической угрозы в Великобритании повышается с серьезного до критического, сообщила премьер Тереза Мэй. Об этом пишут все ведущие мировые СМИ, среди них Washington Post, Wall Street Journal,Los Angeles Times, Washington Examiner, Telegraph, Independent, Figaro и многие другие. "В связи с терактом в Манчестере было принято решение повысить уровень террористической угрозы с серьезного до критического… Это означает, что теракты не только возможны, но и неизбежны. Это означает, что во многих ключевых местах полицейских заменят военные", — сказала Мэй по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого входят члены правительства и представители спецслужб.

Как отмечает Telegraph, премьер повышает угрозу до такого уровня впервые за последние десять лет. Источники издания подтвердили, что спецназ был направлен в Манчестер для помощи полиции в поисках других потенциальных смертников. По данным газеты Independent, в последний раз уровень повышался до высшего в 2007 году.

Трамп назвал лидера КНДР "сумасшедшим"

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Филиппин Родриго Дутерте назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "сумасшедшим с ядерным оружием", пишет Washington Post со ссылкой на подготовленную филиппинским правительством расшифровку разговора, которая попала в распоряжение издания. Как сообщает газета, основной темой беседы, которая состоялась 29 апреля, стал вопрос разрешения ситуации с КНДР. В ходе разговора Трамп выразил удовлетворение тем, что последние ракетные испытания КНДР оказались неудачными, отметив, что "это хорошая новость". В ответ Дутерте сказал, что Ким Чен Ын "играет со своими бомбами, своими игрушками", добавив, что у северокорейского лидера "проблемы с головой и однажды он может сойти с ума", пишет газета. "Мы не можем позволить сумасшедшему с ядерным оружием быть на свободе. У нас есть большое количество огневой мощи, больше чем у него (Ким Чен Ына), в 20 раз больше – но мы не хотим ее использовать", — заявил, по данным WP, Трамп. Трамп также пригласил Дутерте посетить Белый дом. "Я буду рад принять вас в Овальном кабинете. В любое время. Серьезно, если вы хотите приехать, только дайте нам знать. Берегите себя, а мы позаботимся о КНДР", — заявил Трамп.

Умер Роджер Мур

Многие ведущие мировые СМИ (Independent, Guardian, Telegraph, Times, USA Today, New York Times и другие) пишут о кончине британского актера Роджера Мура, прославившегося на весь мир ролью Джеймса Бонда. Мур скончался во вторник в Швейцарии на 90-м году жизни после недолгой борьбы с онкологическим заболеванием. "С тяжестью в сердце мы должны поделиться ужасными новостями о том, что наш отец, Сэр Роджер Мур, скончался сегодня. Мы все опустошены", — приводят СМИ сообщение, опубликованное на странице актера в Twitter и подписанное его детьми.

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Сообщается, что актера, согласно его желанию, похоронят в Монако. На похоронах будут присутствовать лишь члены семьи и другие близкие лица. Мур впервые сыграл роль суперагента в фильме "Живи и дай умереть другим" (1973). Всего он появился в семи частях кинобондианы, последняя из них — "Лицензия на убийство" — вышла на экраны в 1985 году. Как пишет газета Telegraph, Мур на протяжении 14 лет оставался исполнителем роли агента британской службы внешней разведки MI6 и стал рекордсменом среди других актеров, появившихся на экране в роли агента 007.