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    Фотоленты

    Полчаса на переговоры: первая встреча Папы Римского и Трампа

    (обновлено: )46
    Встреча Трампа с Папой Римским
    Встреча Трампа с Папой Римским
    Встреча Трампа с Папой Римским
    Встреча Трампа с Папой Римским
    Встреча Трампа с Папой Римским
    Встреча Трампа с Папой Римским
    Встреча Трампа с Папой Римским
    Встреча Трампа с Папой Римским
    Встреча Трампа с Папой Римским
    Встреча Трампа с Папой Римским
    REUTERS Alessandra Tarantino/Pool
    Встреча Трампа с Папой Римским
    REUTERS Alessandra Tarantino/Pool
    Встреча Трампа с Папой Римским
    REUTERS Alessandra Tarantino/pool
    Встреча Трампа с Папой Римским
    REUTERS Alessandra Tarantino/Pol
    Встреча Трампа с Папой Римским
    REUTERS Evan Vucci/Pool
    Встреча Трампа с Папой Римским
    REUTERS Alessandra Tarantino/pool
    Встреча Трампа с Папой Римским
    REUTERS Alessandra Tarantino/pool
    Встреча Трампа с Папой Римским
    REUTERS Alessandro Bianchi
    Встреча Трампа с Папой Римским
    REUTERS Evan Vucci/Pool

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    В среду в Апостольском дворце Ватикана прошла встреча Папы Римского и президента США Дональда Трампа. Переговоры продолжались чуть более 30 минут.

    Мелания и Дональд Трамп в Италии. Видео
    Канал на Youtube ЮтубТВ
    "Нерукопожатный". Мелания Трамп вновь не взяла руку мужа

    К понтифику президент США прибыл в сопровождении 12 представителей американской делегации. Его супруга Меланья и дочь Иванка по ватиканским канонам были одеты в темные платья, их головы были покрыты кружевными платками.

    После короткого приветствия и рукопожатия папа Франциск и Трамп уединились в зале Апостольской библиотеки. По завершении их получасовой беседы американский президент представил понтифику всех членов делегации, включая мужа Иванки Джареда Кушнера, после чего состоялся обмен подарками. Понтифик преподнес Трампу изображение оливковой ветви как символа мира и тексты трех своих обращений. В ходе небольшого обмена репликами Франциск спросил у Меланьи, что у них было на ужин в итальянской столице, на что та со смехом ответила, что они ели пиццу.

    Позднее президент США отправился на встречу с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. А для остальных гостей из США провели экскурсию в Сикстинскую капеллу и Собор Святого Петра. Папа Римский же отправился на традиционную аудиенцию к верующим, собравшимся на площади Святого Петра.

    Трансляцию встречи вело государственное телевидение Ватикана. О содержании беседы между президентом и понтификом не сообщается.

    Читайте также: Прибытие Дональда Трампа в Италию

    Следующими пунктами программы Трампа станут переезд в Квиринальский дворец и встреча с президентом республики Серджо Маттареллой и последующие переговоры в резиденции американского посла с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

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