"Нерукопожатный". Мелания Трамп вновь не взяла руку мужа

Первая леди США Мелания Трамп проигнорировала поданную супругом — главой Белого дома Дональдом Трампом — руку. Очередной инцидент произошел во время выхода из самолета в Риме.

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На видео, обнародованном в сети, видно, как американский лидер подает руку своей жене, однако та игнорирует этот жест и начинает поправлять волосы.

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Это уже не первый случай, когда первая леди не принимает руку супруга. Так, подобная ситуация ранее произошла на красной дорожке в Тель-Авиве.