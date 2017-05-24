наверх
24.05.201705:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Нерукопожатный". Мелания Трамп вновь не взяла руку мужа

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (253)

    (обновлено: )4010
    На видео, обнародованном в сети, видно, как американский лидер подает руку своей жене, однако первая леди игнорирует этот жест и начинает поправлять волосы.
    Канал на Youtube ЮтубТВ

    Первая леди США Мелания Трамп проигнорировала поданную супругом — главой Белого дома Дональдом Трампом — руку. Очередной инцидент произошел во время выхода из самолета в Риме.

    Смотрите также: В интернете троллят галстуки Трампа

    На видео, обнародованном в сети, видно, как американский лидер подает руку своей жене, однако та игнорирует этот жест и начинает поправлять волосы.

    Смотрите также — Цепкая хватка: странное рукопожатие Трампа и Абэ

    Это уже не первый случай, когда первая леди не принимает руку супруга. Так, подобная ситуация ранее произошла на красной дорожке в Тель-Авиве. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Политический эксперт Михаил Павлив
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Мусор в центре Львова
    Невыносимый мусор Львова