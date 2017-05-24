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    Трамп заявил о необходимости "привести РФ к ответу" за Крым

    (обновлено: )67719
    Американский президент Дональд Трамп также заявил, что Российскую Федерацию необходимо заставить полностью выполнять минские соглашения.
    Дональд Трамп
    Кадр из видео с сайта politico.com

    КИЕВ, 24 мая – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заверил руководство Италии, что США поддерживает Европу в том, то "Россию нужно держать к ответу за действия в Крыму и на Востоке Украины" и заставить выполнять минские соглашения, сообщил Белый дом по итогам переговоров лидера с США с президентом и премьер-министром Италии.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Jonathan Ernst
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    "Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство в том, чтобы призывать Россию к ответственности за ее действия в Крыму и восточной Украине, и отметил важность того, чтобы убедить Россию выполнять обязательства, взятые по условиям минских соглашений", — сообщила пресс-служба Белого дома.

    Президент Трамп во вторник прибыл в Рим, где встретился с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и президентом Италии Серджо Маттареллой. Лидер США находился в Италии менее суток и теперь направляется в Брюссель. В бельгийской столице президент США примет участие в саммите НАТО 25 мая.

    Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко считает, что США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией, при этом, по его мнению, Вашингтон не сможет поддерживать статус глобальной державы без четкой позиции по Украине.

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