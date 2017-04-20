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    Порошенко: ни один американский президент не признает аннексию Крыма

    (обновлено: )20503
    Президент Петр Порошенко отметил, что в течение длительного времени обе американские партии - демократов и республиканцев - поддерживали Украину.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает, что США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией, при этом, по его мнению, Вашингтон не сможет поддерживать статус глобальной державы без четкой позиции по Украине.

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    "Никогда не сомневался, что ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконную аннексию Крыма", — сказал Порошенко в интервью Sky News, выдержки из которого приводятся на сайте украинского президента в четверг.

    Он отметил, что в течение длительного времени обе американские партии — демократов и республиканцев — поддерживали Украину. "Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины", — считает президент.

    Крым был присоединен к РФ после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.

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