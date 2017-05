Трамп выполнил десятую часть своих предвыборных обещаний – политэксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Авторский проект Дениса Кирюхина "Расклад по-американски"

В 2009 году Барак Обама стал новым американским президентом, и тогда весь мир был просто охвачен Обамаманией. Лозунг Yes We Can – "Да, мы можем", с которым Обама вел свою первую избирательную кампанию, породил у людей надежду справиться с мировым экономическим кризисом, надежду победить в войне с международным терроризмом, надежду на развитие демократии и социального благополучия.

Победа Дональда Трампа, наоборот, способствовала нарастанию ощущения тревоги. К примеру, на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в феврале, европейские лидеры констатировали рост непредсказуемости мировой политики при новом американском президенте.

Ситуацию в мировой политике, а также канадско-американские отношения обсудили в эфире радиостанции Голос Столицы с профессором департамента политических наук Университета Сент-Томаса Михаилом Молчановым.

Прежде всего, хочется узнать, как простые канадцы восприняли победу Трампа? Мы помним, что во время избирательной кампании в США многие известные американские личности заявляли, что в случае победы Трампа они переедут жить в Канаду. Скажите, у вас много новых сограждан появилось с тех пор?

— Вы знаете, из известных американских личностей ни одного, насколько я знаю, никто не приехал. Брайан Крэнстон недавно сказал, что он пошутил вообще-то, когда он угрожал покинуть Голливуд и уехать в Канаду в случае избрания Трампа.

Но, с другой стороны, действительно, появились новые мигранты, в основном, это лица под угрозой депортации из США, которые нелегально пересекли границу после избрания Дональда Трампа. Всего около 2,5 тысяч таких человек, мигрантов со стороны США перешли на канадскую территорию. Сейчас рассматриваются в качестве возможных беженцев или возможных депортантов.

Так что еще раз – никого из известных знаменитых и богатых мы не получили, но получили несколько сотен человек, которые были и так под угрозой депортации в США. Теперь просто проблема эта переведена на канадскую землю, кто-то из них, безусловно, может остаться, но кто-то уедет.

Насколько чувство тревоги, надежды или просто равнодушия вызвали в канадском обществе американские события?

— Вы знаете, канадское общество разделилось, так же, как и американское, на две части. Я бы сказал, что достаточно большая часть, трудно ее оценить, половина или меньше половины поддерживала Трампа, но поддерживала молча, в то время, как пресса так же, как и в США, в основном, была настроена критически и небольшие демонстрации протестов прошли практически во всех городах, крупных городах Канады.

В более крупных городах эти демонстрации собрали несколько сотен человек. В Фредериктоне, где находится мой университет, было несколько десятков, в основном, студенты, представители меньшинств, сексуальных меньшинств в том числе, небольшая группа феминистов, в целом, как я сказал, меньше 50 человек, наверное, вышли на демонстрацию у нас.

Я знаю, что в Виктории, в Ванкувере было несколько сотен, такие демонстрации прошли в январе, но потом как-то это все стихло и, в общем, отношение достаточно настороженное было и продолжает оставаться. А с другой стороны, растет и понимание того, что, как говорится, это свершилось и надо как-то жить и работать с новоизбранным президентом.

Одним из первых гостей нового американского президента стал премьер Канады Джастин Трюдо, и тогда, мы видели, визит был, скорее всего, позитивным, пресса была хорошая. Но вот прошло какое-то время, и сейчас мы видим, что Дональд Трамп делает довольно критические замечания в адрес своего северного соседа, в адрес Канады, и это как-бы идет в продолжение его линии, что нужно пересматривать какие-то большие международные соглашения и союзы. Одним из первых указов Трампа стал указ о выходе США из Транстихоокеанского экономического партнерства. И вот совсем недавно он заявил о том, что он намерен пересмотреть или даже вообще выйти из соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, так называемой NAFTA, зоне свободной торговли, в которую включены Канада, США и Мексика. Насколько вызывали эти заявления из Вашингтона чувство обеспокоенности в Канаде, и как там видят развитие отношений с США, когда новый американский президент стал делать довольно серьезные заявления с требованием пересмотреть существующие системы отношений и договоренностей?

— Вы знаете, Трампа нельзя воспринимать слишком серьезно. Похоже, что это поняли уже мировые политики, поняли его, безусловно, противники политические в США и даже союзники.

Действительно, он заявил о возможном аннулировании NAFTA, соглашения о северноамериканской свободной торговле в течение двух-трех дней. Более того, угроза была достаточно конкретной, что не пройдет и конца недели и NAFTA не будет.

Состоялись срочные телефонные переговоры Джастина Трюдо и мексиканского президента Энрике Пенья Ньето по телефону с Трампом, и буквально на следующий день он отыграл. В четверг было сказано, что отменять NAFTA не будем, но Трамп заявил, что мы будем продолжать переговоры для ее улучшения как бы, то есть мы попробуем, может быть, на двусторонней основе, может быть, на трехсторонней в формате самой NAFTA выговорить более выгодные условия для американских производителей.

И вот уже на этой волне, в частности, было объявлено о наложении 20% тарифа на импорт канадской мягкой древесины, которая является одним из основных статей экспорта в США.

Также Трамп подверг критике канадскую политику субсидий и производителей молочных продуктов. Действительно, в Канаде производство молочных продуктов защищено довольно высокими тарифами, до 200-270%, и вот эти конкретные вещи, конкретные переговоры, в частности, по молочным продуктам, по древесине вызвали безусловную обеспокоенность соответствующих промышленных групп и, в том числе, канадского правительства.

Трюдо ответил на следующий день после этих указов Трампа, что на самом деле позитивное сальдо в 400 миллионов долларов в торговле молочными продуктами принадлежит США, то есть Канада как раз не выигрывает, несмотря на свои высокие тарифы.

И сказал достаточно знаменательную фразу наш премьер о том, что не надо притворяться, что существует глобальный свободный рынок торговли сельхозпродуктами. Во всех странах производителей сельхозпродуктов защищают протекционистскими методами различными. Так что переговоры ведутся, но определенная обеспокоенность в ряде промышленных кругов существует.

Не является ли вот это непонятное шатание Трампа в этом вопросе свидетельством той непредсказуемости в мировой политики, которая наступила в результате его прихода к власти?

— Безусловно, и с избранием Трампа связывались определенные надежды среди групп, которые его поддерживают, в частности, среди групп рабочего класса США, которые потеряли в следствии глобализации.

Была надежда на то, что выборы аутсайдера, человека, не связанного с системой власти в Вашингтоне напрямую, поможет реализоваться каким-то надеждам групп, потерявших в результате глобальной либеральной политики. Но Трамп довольно быстро изменил свою точку зрения, особенно в том, что касается внешней политики, в том, что касается внешнеэкономических вопросов он идет на попятную по многим позициям.

Помимо выхода из Транстихоокеанского партнерства, не была затронута никакая структура власти в системе глобального миростроения. Не была затронута ни NAFTA, не было затронуто НАТО, не был затронут ни один другой договор, то есть в настоящее время происходит своеобразная реакция глобальных сил, глобалистов США, которые обучаются способу контроля этого непредсказуемого президента, и по ряду показателей можно говорить, что своеобразная контрреволюция удалась.

В своей инаугурационной речи Трамп сказал фразу, которая вызвала очень широкий резонанс. Он сказал: мы не хотим навязывать наш образ жизни никому, но пусть он сияет как пример. И тогда эксперты оценили это высказывание как свидетельство того, что Трамп изоляционист и сразу заговорили о том, что мировая политика сейчас будет меняться, поскольку США начнет замыкаться в себе. Но вот на днях уже в интервью журналистам после больше, чем трех месяцев пребывания на должности, президент Трамп уже немножко смягчил свои позиции. Дословно он сказал следующее: я националист и глобалист, я и то, и другое. Скажите, как вы понимаете эту позицию, и является ли на самом деле Трамп изоляционистом? Либо просто под влиянием каких-то внешних объективных обстоятельств, невозможности быть США, одной из самых влиятельных стран мира, замкнутой, закрытой от всего мира, Трамп вынужден был поменять свою позицию?

— Да, безусловно, в современном мире такой стране как США, да даже и небольшой стране закрыться полностью от торговли, от отношений очень тесных и очень близких с другими странами мира невозможно.

США имеют, помимо обязательств различных финансовых и торговых, конечно, и обязательства по обеспечению безопасности, скажем, таких союзников как Япония и европейские страны. И, безусловно, эти страны требуют и ожидают от США лидерства в международных отношениях.

Так что, видимо, люди, которые надеялись на определенный протекционизм, изоляционизм США, просчитались. А такие надежды были, в частности, у промышленных групп, классовых, которые потеряли в результате глобализации так называемый ржавый пояс в Америке деиндустриализованных городов, поселков, где фабрики переведены были в Мексику, в другие страны, где высокая безработица.

Вот это был костяк поддержки Трампа и надежды на протекционистскую политику. Эта надежда, безусловно, оказалась необоснованной и не могла оказаться обоснованной по тем причинам, которые вы отметили. США не может стоять в стороне от мировых дел.

Но насколько возможно сочетание глобализма и национализма? Оно возможно в том плане, что Трамп начал открыто поддерживать те самые круги, либерально глобалистские круги, которые были опорой президентства Барака Обамы. Другими словами, он отвернулся, собственно, от кругов, которые настаивали на протекционизме, от тех предпринимателей, промышленников американских, которые проигрывали ввиду, скажем, конкуренции со стороны Китая и других и более открыто стал солидализироваться с истеблишментом, классическим истеблишментом в Вашингтоне. Из среди его протекционалистких и националистических, в экономическом смысле националистических действий, собственно говоря, помимо выхода из Транстихоокеанского партнерства называть нечего. NAFTA по-прежнему существует и, по-видимому, будет существовать, он не собирается выходить из Североамериканского соглашения о свободной торговле, только передоговориться по отдельным позициям.

Его советник Джаред Кушнер настаивает на том, чтобы США продолжала оставаться и вести переговоры по изменениям климата и прочее. То есть даже классический пример. В отношениях с Китаем Трамп грозился, что Китай будет объявлен манипулятором валюты, что повлечет за собой серьезные экономические санкции. Этого не получилось. Он пошел на попятную и здесь.

После встречи с президентом Китая было заявлено, что отношения будут развиваться, как они развивались и многие другие моменты даже в том, что касается контроля иммиграции, скажем. Как вы знаете, это не получило судебного запрета, не получилось запретить иммиграцию из семи мусульманских стран, не получилось отменить ряд законопроектов президентства Обамы, в частности, не получилось отменить президентскую страховку Обамакер и т.д.

Из всего того пакета обещаний, которые были даны кандидатом в президенты Трампом выполнена, может быть, одна десятая, если не меньше. В западной прессе даже появились шутки о том, что нынешний Трамп был бы злейшим врагом Трампа периода своей избирательной кампании.

Прошло чуть-чуть больше 100 дней со времени, когда Трамп стал президентом. Может быть, еще и рано подводить первые итоги либо, вы считаете, что тенденции уже таковы, что президент США своей деятельностью уперся в объективные обстоятельства, которые он не может побороть и поэтому вынужден подчиняться?

— Безусловно. Это объективные обстоятельства, которые останутся и невозможно, с моей точки зрения, предвидеть, что как-то поменяются эти обстоятельства, помогут ему вернуться вновь к своим обещаниям избирательного периода.

С другой стороны, вот эти все вещи, которые я назвал, Дональд Трамп в своих предвыборных дебатах неоднократно указывал, что в первые сто дней вот что я сделаю. В первые сто дней, значит, выйду из Тихоокеанского партнерства, отменим медицинскую страховку Obamacare, объявим Китай валютным манипулятором и прочее. То есть он сам, можно сказать, загнал себя в ловушку, говоря, что в мои первые сто дней вот что я немедленно буду делать, начнем строительство стены на границе с Мексикой и заставим мексиканцев заплатить за эту стену.

Строительство, говорят, началось, но только в плане тендеров, пока еще идут разговоры, кто ее будет строить. Мексиканцы сказали, что, безусловно, они платить не будут за строительство этой стены. То есть многое из того, что он сам обещал сделать в первые сто дней, он не сделал. Вернется ли он к этому позже? Я не вижу объективных причин, почему, скажем, США вернутся позже к отмене соглашения о свободной торговле с Канадой и с Мексикой либо что он вновь отменит свою точку зрения на НАТО.

Отношения США и ЕС. Трамп известен и претензиями к союзникам, европейцам, тем, кто не платит, по его мнению, должный взнос за членство в НАТО, и поддержкой Брекзита и целым рядом критических замечаний в адрес Ангелы Меркель. В Европе его победа была встречена очень большим чувством обеспокоенности. Сейчас как меняется отношение Трампа к Европе, и как вы видите развитие американо-европейских отношений при президенте Трампе?

— Да, весьма характерно то, что 12 апреля, то есть всего несколько недель тому назад, после встречи с генсеком НАТО Столтенбергом Дональд Трамп заявил, что, с его точки зрения, НАТО более не является устаревшей организацией: "Да, я говорил, что она устарела, что отжила себя, а теперь мне объяснили, и я понимаю, что НАТО более не является устаревшей организацией".

Остаются требования, конечно, к европейским партнерам увеличить расходы на оборону, но это классические требования. Американцы требуют это последние 50 лет от своих европейских партнеров. Остаются требования поддержки американских инициатив на Ближнем Востоке и в Ираке, и в Афганистане, но уже Трамп не расценивает НАТО как устаревшую организацию.

Как вы знаете, идет активное развертывание американских вооружений в странах Восточной Европы и американских военнослужащих, и это является одним из показателей, прежде всего, радикальной перемены в области внешней политики. По сравнению с тем, что кандидат Трамп утверждал до выборов, то, что происходит сейчас, отличается на 180 градусов. Не случайно такой известный изоляционист как Найджел Фараж из Великобритании…

Один из вдохновителей Брекзита, как известно.

— Совершенно верно, вдохновитель Брекзита и, в общем-то, личный друг Дональда Трампа, позволил себе не одобрить ракетный удар по Сирии, заявив, где и когда это закончится. И недавно, буквально два дня назад, в британской прессе появилось несколько материалов о том, что происходит определенное охлаждение в отношениях Найджела Фаража и Дональда Трампа, в частности, то, что касается внешней политики, в частности, в том, что касается либерального интервенционализма, против которого Фараж продолжает выступать.

