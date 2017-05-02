наверх
02.05.201718:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Independent: о промерзшем отношении Трампа к Украине

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (214)

    (обновлено: )31860
    Украина пытается укрепить пошатнувшиеся отношения с США, особенно после трагического инцидента с подрывом авто наблюдателей ОБСЕ, пишут мировые СМИ. Как скоро сменится оттепелью холодок между правительством Порошенко и Трампа?
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Jonathan Ernst

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Смерть американского участника международной наблюдательной миссии на востоке Украины, подорвавшегося на мине, которая также ранила его чешского коллегу, — это последнее проявление смертельного насилия, подвергающего большому давлению хрупкое перемирие в стране, — пишет корреспондент британского издания Independent Ким Сенгупта. — Пока что ответ Госдепартамента США был сдержанным, отдавал должное храбрости наблюдателей, выражал "шок и грусть", а также призывал Россию использовать ее влияние…, чтобы сделать возможным "проведение всеобъемлющего, прозрачного и своевременного расследования".

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
    Система США пережила первые 100 дней президентства Трампа – Яли

    Как отмечает автор публикации: "в Украине за каждым шагом Соединенных Штатов с озабоченностью наблюдает президент Петр Порошенко. Он не только обеспокоен тем, что Вашингтон может ослабить поддержку страны в борьбе с Россией, но и пытается реабилитировать себя в глазах Трампа после того, как его правительство не особенно скрывало, что поддерживает Хиллари Клинтон на американских президентских выборах".

    "Есть свидетельства того, — продолжает журналист, — что украинские чиновники помогли Демократической партии раскрыть неподтвержденные незаконные связи между Трампом и Москвой. Сюда входит деятельность Пола Манафорта, бывшего главы штаба (Трампа), который до этого играл ту же роль у Виктора Януковича, экс-президента Украины и союзника Путина".

    Также Ким Сенгупта напомнил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал Трампа "клоуном" и отозвался о его комментариях касательно Крыма как о "диагнозе опасного маргинала" в Twitter.

    Смотрите также: Не дает СМИ скучать: самые забавные "ляпы" Трампа

    "Порошенко пока не встречался с президентом США, — говорится далее в статье. — Усилиям по организации встречи украинского посла в Вашингтоне Валерия Чалого мешает мнение команды Трампа о том, что в наибольшем сговоре с демократами состояли люди, связанные с посольством".

    "Недавно, пытаясь исправить причиненный вред, правительство Порошенко подписало контракт — по слухам, на 50 тыс. долларов в месяц — с лоббистской фирмой в Вашингтоне, имеющей связи среди республиканцев. Задача фирмы — организовать встречи с чиновниками из администрации Трампа, чтобы "укрепить отношения между США и Украиной".

    Дональд Трамп
    REUTERS Joe Raedle
    Первые сто дней Трампа: где хвост, а где собака

    "А пока различные расследования связей Трампа с Россией продолжаются, и внимание опять сосредоточено на Украине, — пишет журналист. — Одно из недавних обвинений заключается в том, что Манафорт получал большие суммы посредством "подозрительных платежей" от Януковича". Автор сообщает, что следователи в Украине хотят допросить Джеймса Коми, директора ФБР, — бюро ведет свое собственное расследование связей с Россией".

    "Свидетельством нервозности команды Трампа по поводу последствий выглядит ее попытка дистанцироваться от Манафорта, — полагает Ким Сенгупта. — На недавнем брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер внезапно упомянул имя Манафорта и заявил на фоне всеобщего скептицизма, что "он играл очень ограниченную роль на протяжении очень ограниченного промежутка времени" в президентской кампании".

    "Однако расследования никуда не денутся, и "украинская связь", вероятно, будет по-прежнему критически изучаться, — пишет Сенгупта. — Холодок между правительством Порошенко и Трампом вряд ли скоро сменится оттепелью".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    На Крещатике профсоюзы проводят первомайскую демонстрацию
    Первомай: День трудящихся в Украине
    Марин Ле Пен. Архивное фото
    Франция в ожидании нового президента: первомайские столкновения
    Представители Белоруссии на Евровидение NAVIBAND
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение