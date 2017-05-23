Кедми: Трамп консолидирует силы для борьбы с терроризмом

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РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Президент США Дональд Трамп прибыл с двухдневным визитом в Израиль и уже призвал к миру в регионе. Перед этим хозяин Белого Дома в течение двух дней посещал Саудовскую Аравию. Результатом визита стала продажа оружия Саудовской Аравии на 110 миллиардов долларов, о чем Трамп объявил в Эр-Рияде 20 мая.

Почему президент США первой зарубежной командировкой выбрал именно Ближний Восток, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал военно-политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив", бывший израильский разведчик Яков Кедми.

Во время визита в Израиль президент США намерен встретиться с руководством Израиля и Палестины. Что вам известно?

— Более процедурные встречи – это с президентом, поскольку у нас он не исполняет политические функции, чуть позже будут встречи с премьером Израиля. А затем он уже поедет в Палестинскую Автономию и будет встречаться там с Махмудом Аббасом.

Каковы темы разговоров?

— У Трампа две темы в данном случае. Это тема основная, которую он огласил в Эр-Рияде, это консолидация всех сил на Ближнем Востоке, всех стран, для борьбы с террором.

Вторая тема, о которой он будет говорить, это попытка мирного соглашения между палестинцами и между Израилем. Вероятно, будет затронут как с нашим премьером, еще больше с Махмудом Аббасом, вопрос, что и как делать с ХАМАС, и как прекратить его деятельность как террористической организации.

Израиль готов воспринимать президента США как посредника в переговорах о мире между Израилем и Палестиной? Трамп раньше заявлял про готовность стать таким посредником.

— Не совсем посредником, президент США говорит: вы договариваетесь между собой, мой представитель будет следить, чтобы это были честные, интенсивные и эффективные переговоры. И если будут какие-то проблемы между вами, тогда мы будем их решать.

Но позиция США, позиция нынешнего президента, что договариваться должны Израиль и палестинцы, а США роль только вспомогательная. И обеспечить, чтобы этот процесс шел.

Израиль – давний союзник США. Но Дональда Трампа могут попросить объяснить информацию, которая появилась в СМИ, о рассекречивании израильских разведданных о боевиках ИГИЛ, которые, по слухам, были переданы России без разрешения Израиля. Этот момент может как-то негативно сказаться на переговорах?

— Нет, ни в коей мере это не будет сказываться на переговорах. Во-вторых, все, что писали в газетах, надо делить в данном случае на 10. Там доля правильной информации не больше 10%. В-третьих, когда бывают такие проблемы, то они обычно решаются между службами, а не между главами государств. У нас большой опыт работы с ними.

Первый зарубежный визит президента США прокомментировал в эфире "ГС" также эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко.

(публикуется на языке оригинала)

Чому саме Близький Схід обрав президент США для свого першого закордонного візиту?

— Давайте уточнимо, що Ізраїль, не просто Близький Схід, а як раз ще і Ізраїль.

На мій погляд, важливим моментом є те, що стосунки між Ізраїлем, Нетаньяху і Обамою, ми знаємо, в останній час були достатньо напруженими. І так як той же Трамп постійно наголошує на тому, що неефективна політика Обами призвела до дуже багатьох проблем, і він починає свої слова втілювати в конкретні дії.

Тобто налагодження, покращення стосунків з Ізраїлем, він намагається в полях відчути цю ситуацію, і він хоче показати, що він людина, яка не просто говорить, яка кожне своє слово підтверджує кроком. Принаймні, його іміджмейкери на це нас як раз і наштовхують.

А чому спершу була Саудівська Аравія, а вже потім Ізраїль, який є надійним союзником Вашингтону?

— Якщо говорити навіть щодо самої технології різних регіональних поїздок, то звичайно, Саудівська Аравія — не тільки партнер США, але специфічний партнер США. Не завжди перша країна більш важлива. Так, з глобальної точки зору. Просто іноді буває специфічна логіка рішень, коли будується на певних поїздках розуміння результату цих зустрічей, а потім вони осмислюються за іншим алгоритмом.

Під час передвиборної кампанії Трамп обіцяв, коли стане президентом, докладе максимум зусиль для укладення миру між ізраїльтянами і палестинцями. Або ця проблема найбільше хвилює президента США, або він все ж збирає союзників по обидва боки для продовження боротьби з терористами-ісламістами, зокрема з ІДІЛ?

— Протистояння Ізраїлю і палестинців – це вже якось архаїка в контексті того, що відбувається зараз на Близькому Сході. Тобто проблема, рішення якої повинно бути задовго до цього часу.

І мені здається, що як раз зміна взагалі порядку денного в регіоні потребує серйозного підходу до рішення питання Ізраїль-Палестина. І мене здається, що з'явилися якісь нові моделі, які часом презентує Білий Дім. Це назріло. І про це дуже багато говорять. Мені здається, що підійшов час для того, щоби зробити якийсь важливий крок і зняти цю проблему. Не відомо, чи це зняття не призведе до нових проблем. Це може бути і так.

Напомним, директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" отметил, что многие американцы все еще скептично относятся к Дональду Трампу, но в целом ставить негативную оценку еще рано.

А политолог-международник Максим Яли заявил в эфире "ГС", что Дональду Трампу не удалось переломить систему работы государства, как это удалось сделать с частью настроенной против него политической элиты Вашингтона.