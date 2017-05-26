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    Премьер Черногории назвал безобидным инцидент с Трампом

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (258)

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    Дональд Трамп в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО, который провел генсек альянса Йенс Столтенберг, резко отодвинул стоявшего перед ним Душко Марковича.
    Саммит НАТО в Брюсселе. Душко Маркович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Черногории Душко Маркович назвал инцидент с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Брюсселе "безобидным", заявив, что для американского президента "естественно" стоять в первом ряду, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Дональд Трамп vs премьер-министр Черногории. Видео
    Канал на Youtube Ruptly TV
    Подвинься! Трамп в Брюсселе оттолкнул премьер-министра Черногории

    Трамп в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО, который провел генсек альянса Йенс Столтенберг, резко отодвинул стоявшего перед ним Марковича. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в сети, вызвав недоумение у многих пользователей.

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    "Я действительно не обратил на это внимания. Я просто увидел реакции в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация", — заявил Маркович журналистам.

    Кроме того, на встрече он поблагодарил Трампа за поддержку членства Черногории в НАТО. По словам премьера, в любом случае "естественно, что президент Соединенных Штатов стоит в переднем ряду".

    Черногория впервые участвовала в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении всеми странами-членами Североатлантического альянса перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.

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