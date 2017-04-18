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    В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, возможно, выходец из РФ

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    Сообщается, что террорист из "Исламского государства" был уничтожен ракетным ударом, нанесенным по его штабу в районе Ас-Саура в западной части Мосула.
    Спецподразделения иракской армии возле Мосула
    REUTERS Goran Tomasevic

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Федеральная полиция Ирака сообщила во вторник о ликвидации в Мосуле одного из военных главарей террористической группировки "Исламское государство", известного по прозвищу Абу Хаджир ар-Руси, возможно, выходца из РФ.

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    По словам главы ведомства генерал-лейтенанта Раеда Шакера, террорист был уничтожен ракетным ударом, нанесенным по его штабу в районе Ас-Саура в западной части Мосула.

    Ранее иракские военные объявляли об уничтожении, предположительно, выходцев из РФ по прозвищу Абу Мария ар-Руси, курировавшего в ИГ сферу нефтепродуктов, и одного из военного командиров ИГ Абу Мухаджира ар-Руси.

    Силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного террориста, подчеркивая, однако, что, "судя по прозвищу, он может быть выходцем из России", говорится в заявлении полиции.

    Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, была освобождена восточная часть города. В феврале премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

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