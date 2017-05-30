Корнейчук: встреча Путин-Макрон разделила мир на сферы влияния

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Во Франции прошла первая встреча между президентами Франции и России. Двусторонние отношения, ситуация в Сирии и в Украине стали основными темами прошедших в понедельник в Париже переговоров Владимира Путина с Эммануэлем Макроном. По словам российского лидера, во время общения стороны искали точки соприкосновения по основным международным проблемам, и, похоже, их удалось найти.

REUTERS Alexander Zemlianichenko Президент Франции Франсуа Макрон и президент России Владимир Путин в Версале

Одной из проблемных точек на карте мира, о которых шла речь на переговорах, стала Украина, обсуждалось претворение в жизнь минских соглашений.

"Мы говорили о различных деталях и о претворении в жизнь минского процесса. Наше желание состоит в том, и я надеюсь, что президент Путин подтвердит то, что я скажу, мы хотели бы, чтобы в скорейшем времени были проведены переговоры в нормандском формате и чтобы мы обсудили все темы. И в этом нормандском формате мы хотели бы заслушать доклад ОБСЕ о структурирующих элементах происходящих событий", — сказал Макрон.

При этом он отметил, что дискуссии в "нормандском формате", которые позволят участникам дать полную оценку ситуации в Украине, пройдут в ближайшие недели. Отвечая на вопрос журналистов, Макрон отметил, что новые санкции против России будут введены только в случае эскалации ситуации в Украине, подчеркнув, что он этого не желает.

Политический технолог Дмитрий Корнейчук, проанализировав результаты встречи лидеров Франции и России и пришел к выводу, что Макрон уже выбрал для себя приоритет — ориентация на позицию США. И лояльность к России — в рамках политики на улучшение отношений между Трампом-Путиным.

"По сути, президент Франции озвучивал все тезисы Трампа. Первое — в ближайшие недели по инициативе Франции состоится встреча в "нормандском формате". Кстати, в пику Меркель именно Макрон выступил публичным инициатором конкретных дат по "нормандской встрече", поскольку Меркель официально не предлагала. Хотя изначально было подозрение, что такой ход Макрона санкционирован по договоренностям Меркель-Трампа. Но, похоже, нет. Иными словами, поскольку США официально не полезут в "Минск", то их "руками" там станет Макрон. И Трамп уже сделал сигнал Путину: пришло время переходить от предварительных переговоров по "Большой сделке" к конкретике. И именно встреча в "нормандском формате" станет тест-драйвом договоренностей Трампа-Путина", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Кроме того, по мнению политаналитика, новые санкции против России возможны только в случае усиления боевых действий на Донбассе. Но в целом — надо вести переговоры: это также позиция Трампа, продавленная им на саммитах НАТО и "Большой семерки".

"Таким образом, не зря мы видим, что Меркель нервничает. Ведь в сферу влияния США подпадает не только Украина, но и теперь Франция. И роль главного "миротворца" Меркель в "нормандском формате" стремительно движется к нулю. Мало того, в итоге перед всем Западом еще и покажут, что Минские соглашения не работали во многом по вине Меркель", — считает Корнейчук.

Политтехнолог обратил внимание на еще один любопытный момент.

"Ориентация Макрона на Трампа также заставляет Меркель задуматься о том, что ждет ЕС. Ведь, помнится, одним из предвыборных тезисов Макрона была серьезная реформа ЕС", — отметил Корнейчук.

В итоге, подчеркивает политаналитик, вырисовывается конфигурация Трамп-Макрон и Путин-Меркель.

"И, в принципе, важно то, что пока все участники готовы "перезапустить" Минские соглашения", — резюмировал Корнейчук.