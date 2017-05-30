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    Евроассоциация: Нидерланды дают добро

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    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС (463)

    (обновлено: )6101
    Предварительное действие соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС может продолжаться бесконечно, пока Украина или Евросоюз не примут решения прекратить его действие.
    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Marjolein & Willem Frank

    Владимир Добровольский — Брюссель, для РИА Новости Украина

    Парламент Нидерландов во вторник по итогам голосования в сенате последним из парламентов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли Украины и Евросоюза, сообщил представитель верхней палаты парламента страны.

    По его информации, число сторонников соглашения в сенате вдвое превысило число его противников.

    На заседании присутствовали голландский премьер-министр Марк Рютте и глава МИД страны Берт Кундерс, поддерживающие ассоциацию Украина — ЕС.

    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствовал итоги голосования, выразив надежду, что процедура ратификации будет завершена к саммиту Украина – ЕС, намеченному на июль.

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    Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Политическая часть соглашений начала частично действовать на предварительной основе уже в 2014 году, а с 1 января 2016 года предварительно выполняется соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины.

    Вступление в силу торгового раздела соглашения Украина — ЕС было отложено изначально из-за позиции России. Киев и Москва в рамках трехсторонних переговоров при участии Еврокомиссии на протяжении года пытались сгладить риски для России от евроинтеграции Украины, однако консультации завершились безрезультатно. В результате с начала 2016 года, когда предварительно вступило в силу соглашение о "глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли" Украины с ЕС, Киев потерял торговые преференции со стороны России.

    Премьер-министров Нидерландов Марк Рютте
    REUTERS Francois Lenoir
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    Соглашения ЕС с Грузией и Украиной полностью вступили в силу в июле 2016 года. Но договор ЕС – Украина до сих пор действует на предварительной основе, поскольку его ратификация в Нидерландах была заблокирована, сообщают РИА Новости.

    В апреле 2016 года в Нидерландах прошел референдум, большинство участников которого выступили против ассоциации с Украиной. После референдума, состоявшегося за несколько месяцев до парламентских выборов, поддерживающее ассоциацию с Украиной правительство Нидерландов заявило о намерении учесть мнение граждан. Кабмин страны предложил партнерам по ЕС принять обязывающее решение, в котором прописывается, каких выгод Украина не получит от этого соглашения.

    Такое решение было принято на итоговом саммите ЕС за 2016 год: лидеры подтвердили, что ассоциация Украина — ЕС не предполагает вступления в союз, предоставления статуса кандидата в члены ЕС и не является обязательством дать такой статус в будущем. В соглашении, как отметил саммит ЕС, речь не идет и о предоставлении Украине со стороны ЕС гарантий безопасности и дополнительного финансирования. Кроме того, не предполагается свободного передвижения, в том числе для работы, граждан Украины в ЕС.

    Это решение позволило провести соглашение в нижней палате парламента: его поддержали 89 депутатов из 150. Во вторник в поддержку соглашения выступил голландский сенат.
    После голосования в сенате необходимо его формальное подписание королем и министром иностранных дел. По информации парламента, с учетом положений конституции и позиции действующего правительства, подписание — чистая формальность. Ратификация будет завершена, когда нормативный документ будет опубликован в официальном вестнике страны.

    Окончательное вступление соглашения в силу носит и политический, и практический характер. Предварительное действие соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС может продолжаться бесконечно, пока Украина или Евросоюз не примут решения прекратить его действие. Причем со стороны ЕС для этого потребуется единогласное решение.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Но ряд положений соглашения об ассоциации в предварительном режиме не действует. По данным, приведенным экспертным Центром европейских политических исследований (CEPS), в данный момент не выполняются нормы, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю.

    Как свидетельствуют публикации в Официальном журнале ЕС, с 1 ноября 2014 года в предварительном порядке, но целиком действуют разделы I (Общие принципы) и VI (Финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством), а частично – разделы II (Политический диалог и реформы, политическая ассоциация, сотрудничество и конвергенция в сфере внешней политики и политики безопасности), III (Юстиция, свобода и безопасность), V (экономическое и отраслевое сотрудничество) и VII (Институциональные, общие и заключительные положения).

    С 1 января 2016 года, в свою очередь, предварительно вступила в силу основная часть положений раздела IV (Торговля и вопросы, связанные с торговлей).

    Таким образом, полноценное вступление соглашения в силу приведет к формализации сотрудничества ЕС и Украины в областях, упомянутых в разделе II: внешней политики и политики безопасности, Международного уголовного суда (МУС), региональной стабильности, предупреждения конфликтов, антикризисного управления и военно-технического сотрудничества, нераспространения оружия массового уничтожения, разоружения и контроля над вооружениями, экспортного контроля и борьбы с незаконной торговлей оружием и борьбы с терроризмом.

    Кроме того, вступят в силу нормы, определяющие сотрудничество сторон в сфере миграции, убежища и управления границами, прописанные в разделе III.

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