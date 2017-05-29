Будущее Донбасса. США поставят Украину перед фактом - Павлив

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Администрация президента США Дональда Трампа намерена перезапустить переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов.

"Для госсекретаря США Рекса Тиллерсона Украина является возможностью дать толчок до этого момента терпящему провал плану Трампа наладить отношения с Россией", — сообщает газета.

По мнению политолога, директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, речь идет о том, что Госдеп США в лице команды Тиллерсона и помощников вице-президента Пенса готовы снова вернуться на украинское направление и эту проблематику.

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"Ведь, по большому счету, с момента избрания Дональда Трампа президентом американцы дистанцировались от Украины и ее проблем. Эта тема упоминалась разве что в дежурном порядке. Как мы помним, 10-го мая произошла ответная встреча Тиллерсона с Сергеем Лавровым, к этим переговорам в компенсирующем формате был подключен Павел Климкин. Еще больше известен "твит" Дональда Трампа о том, что украинским и российским ребятам нужно помириться. Это безусловно дискурс, который создает Трамп, а его команда пытается ему следовать", — говорит Павлив.

По его словам, в ближайшее время администрацией США будет определен переговорщик, который будет отвечать за разрешение украинского кризиса.

"Функционал этого лица, госпосланника будет схожим с тем, чем занималась Виктория Нуланд, будучи частью команды Барака Обамы и Джона Керри. Сейчас мы видим некие подвижки, но есть большие сомнения, что они будут быстрыми и эффективными в части Украины. В любом случае, эти шаги команды Трампа и Тиллерсона ничего хорошего для действующей украинской власти не несут", — отмечает политолог.

Вместе с тем, Павлив уверен, что для США проблема Украины является лишь частью большого пакета вопросов по линии "Москва-Вашингтон".

"Зависимость украинской власти от США и Евросоюза очень велика, хоть в последнее время та демонстрирует разухабистую степень невнимательности к рекомендациям западных партнеров. Это, по большей части, связано с некими паническим настроениями политиков, которые боятся потерять власть. Если команда Трампа определится для себя с форматом отношений с РФ и частью этого формата будет урегулирование конфликта на Донбассе Украину и конкретно президента Порошенко поставят перед фактом", — резюмировал Павлив.