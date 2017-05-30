Якубин: ассоциация с ЕС – конец украинской евроинтеграции

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Сенат Нидерландов вслед за Палатой представителей ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Теперь остались только формальности — подпись короля Нидерландов и направление документа в Брюссель.

Нидерланды были единственной страной Евросоюза, которая не ратифицировала Соглашение о евроассоциации Украины, поскольку голландцы высказались против этого на референдуме в апреле прошлого года.

Ратификацию соглашения прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

"Украина взяла на себя обязательство, что она не будет подаваться даже на кандидатство в членство ЕС. Дальше, Украина не будет претендовать на военную помощь со стороны ЕС, Украина не будет претендовать на доступ к финансовым фондам ЕС, украинские граждане не смогут работать в ЕС, то есть на них не будет распространено то, что называется шенгенское соглашение, и последнее, это то, что ЕС оставляет за собой право контроля в контексте коррупции, и того как эти нормы у нас в стране работают. Грубо говоря, получается, что этот договор с одной стороны — это успех, а с другой стороны это конец нашей евроинтеграции. И это, наверное, самый парадоксальный вывод, который мы можем сделать, потому что получается, что дальше ничего нет. То есть, дальше нету ни кандидатства в членство ЕС, ни тем более идеи о присоединении Украины к ЕС", — отметил эксперт.

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