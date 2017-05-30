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    Порошенко: Нидерланды приблизили Украину к Европе

    Тема:

    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС (462)

    (обновлено: )23402
    Порошенко заявил, что "вступление в действие соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли и безвизовый режим с ЕС, который стартует через десять дней - это очень важные шаги на нашем пути к объединенной Европе".
    Петр Порошенко
    Кадр из видео со страницы Порошенко в Facebook

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что ратификация Нидерландами соглашения об ассоциации Украины с ЕС приближает Киев к объединенной Европе.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Украина постепенно интегрируется в европейскую политику в очень многих сферах. Вступление в действие соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли и безвизовый режим с ЕС, который стартует через десять дней — это очень важные шаги на нашем пути к объединенной Европе", — говорится в заявлении на сайте президента Украины во вторник.

    Порошенко добавил, что "в ближайшее время Нидерланды передадут ратификационную грамоту в Брюссель, а дальше Совет ЕС своим специальным решением запустит выполнение соглашения об ассоциации ЕС на полную проектную мощность".

    В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС. 30 мая 2017 года парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Теперь его должны подписать король и министр иностранных дел Нидерландов, затем нормативный документ опубликуют в официальном вестнике страны. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает, что процедура ратификации соглашения будет завершена к саммиту Украина — ЕС в июле.

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