Рютте заявил о готовности Сената Нидерландов поддержать ассоциацию с Украиной

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Сенат Нидерландов поддержит Соглашение между Украиной и Европейским Союзом на следующей неделе, 30 мая. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает "Радио Свобода".

"Мой прогноз, что Сенат поддержит это на следующей неделе. После чего нидерландское правительство сможет ратифицировать Соглашение об ассоциации. Это должно произойти на следующей неделе, во вторник. У нас были хорошие дебаты об этом в прошлый вторник, так что теперь можем проголосовать и ратифицировать его", — сказал он.