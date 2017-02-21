СМИ: в парламенте Нидерландов есть голоса в поддержку ассоциации Украина-ЕС

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Парламент Нидерландов (Вторая палата) имеет необходимое количество голосов, чтобы поддержать законопроект, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, соответствующее обсуждение состоялось во вторник в Гааге, сообщает УНИАН.

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Обсуждение состоялось в присутствии премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и министра иностранных дел Берта Кундерса.

Сообщается, что из сделанных заявлений стало понятно, что проект закона будет поддержан большинством парламента, который насчитывает 150 депутатов.

Так, "за" будут голосовать Народная партия для свободы и демократии (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), которая насчитывает 40 депутатов, Трудовая партия (Partij van de Arbeid (PvdA), которая насчитывает 35 депутатов, Демократы 66 (Democraten 66 (D66) с 12 голосами и Зеленые левые (GroenLinks (GL), которые насчитывают 4 голоса. Таким образом, "за" проголосует 91 депутат.

"Против" будут голосовать (Socialistische Partij (SP) – 15 голосов, Партия свободы (Partij voor de vrijheid (PVV) – 12 голосов и Партия для животных (Partij voor de dieren (PvdD) – 2 голоса. Также против высказались немногочисленные группы, что в сумме дает 53 голоса против. Шесть членов парламента не предоставили свою позицию.

Голосование законопроекта запланировано на 23 февраля.