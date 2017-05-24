Тарута: от введения виз с РФ проиграют простые украинцы

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Слухи о том, что на предстоящей пленарной неделе парламент может провести голосование за введение визового режима с Россией, могут оказаться беспочвенными. Как говорят в кулуарах, рассматривать этот вопрос депутаты будут исключительно после того, как будут получены гарантии провести результативное голосование.

Вместе с тем, такие разговоры не удивляют внефракционного народного депутата Сергея Таруту, который называет появление подобных инициатив обычной спекуляцией.

"Когда у тебя отсутствует нормальная программа, а с нормальными законопроектами наблюдается серьезный дефицит, нужно показать народу, какой ты великий патриот.

Но вместе с таким показным патриотизмом было бы неплохо понимать, какие последствия могут быть у подобных инициатив. Хочется верить, что у Верховной Рады хватит ума сейчас этого не принимать. Тем более, насколько я знаю, сейчас нет голосов под эту инициативу", — отмечает депутат.

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По мнению Таруты, главными проигравшими от недальновидности политиков станут рядовые украинцы.

"Всегда нужно понимать, кому будет от этого хуже. Учитывая, что россияне практически не ездят в Украину, введение визового режима вряд ли их сильно расстроит.

В то же время, не будем забывать, что в России работает огромное количество украинцев, для них это станет действительно серьезной проблемой. Если мы хотим сделать хуже украинцам, не понимая при этом, к каким последствиям это приведет, то это говорит только об одном — политики так ничему и не научились.

Возможно, удар по экономике и не будет значительным, но для простого украинца это создаст очень много неудобств", — считает политик.